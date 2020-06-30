【港版國安法】胡錫進：7月1日是一條線　識時務改弦更張可保安全

全國人大會常委會今日（30日）通過「港版國安法」和《關於增加〈中華人民共和國香港特別行政區基本法〉附件三所列全國性法律的決定》。國家主席習近平簽署第49號主席令，宣布自公布之日起施行。 官媒《環球時報》總編胡錫進同日發表解讀文章稱，國安法將終結美國等境外勢力肆意干預香港事務、香港一些極端分子囂張賣港賣國而難被法律追究的局面。

自5月18日全國人大常委會聽取和審議《國務院關於香港特別行政區維護國家安全情況的報告》，並由法工委擬訂「港版國安法」草案以來，法案從提出到正式通過僅歷時不足一個半月。（AP）

胡錫進在文中稱，他以「媒體人」身份做三點簡單解讀。第一，國安法維護的就是國家安全和香港的和平安寧，是「一國兩制」的守護法，打擊的是與境外勢力勾結起來破壞香港穩定的極少數極端勢力。

胡錫進又指，國安法列出的四種犯罪與言論、集會、結社等自由「根本不沾邊」，將構建起防止香港成為亞洲最動盪城市的一道屏障。在這道屏障之內，構成香港活力的民主、自由、多元、開放等各種元素不僅不會受到壓制，反而會得到更加充分的釋放。香港的未來應當是作為與內地不同的獨特城市大放異彩，繼續發揮國際金融中心的作用。

胡錫進稱，第二，國安法不溯及既往，這一立法原則全球通用，「7月1日是一條線，一些港人無論在過去做了什麼，是否危害了國家安全，只要識時務、真正改弦更張，就會是安全的」。

他指出，最近幾天一些之前顯然在香港危害了國家安全的頭面人物宣布退出政壇，或者做出態度上的調整，幾個鼓動「港獨」的組織在國安法通過後的幾個小時內迅速解散，這些動向總體上有積極解讀的空間，但還需繼續觀察。

全國人大常委會通過「港版國安法」草案後，香港眾志秘書長黃之鋒、前主席羅冠聰、常委周庭相繼宣布退出眾志。香港眾志隨即宣布即日起解散，及停止一切會務。圖為2019年9月17日，黃之鋒（右一）在美國華盛頓國會參加有關香港問題的聽證會。（Reuters）

至於第三點，胡錫進表示，國安法是配有利齒的法律，最高刑期是終身監禁。如果有人不識時務，在7月1日之後換個瓶子裝舊酒，繼續行惡，國安法一定會在不遠處等他。「尤其是，行首惡者，必獲重罪。」

胡錫進最後還說，明天（7月1日）是香港回歸23周年，國安法將終結美國等境外勢力肆意幹預香港事務、香港一些極端分子囂張賣港賣國而難被法律追究的局面。他認為，將這日稱為香港的「二次回歸」頗有道理，也是有里程碑意義的歷史節點。

（環球網）