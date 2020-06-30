【港版國安法】蔡英文：非常失望，證明「一國兩制」不可行

中國大陸的全國人大常委會在周二（30日）上午表決通過「港版國安法」草案，預料將會在明天（1日）起實施。 台灣總統蔡英文、行政院等都先後發聲明譴責，其中蔡英文稱對大陸感到非常失望，並稱這證明「一國兩制」不可行。

蔡英文表示，大陸曾經承諾香港50年不變，該的通過讓人感到承諾確實是「打了很大的折扣」，對於大陸沒辦法履行承諾感到非常失望，「這也證明了『一國兩制』是不可行的。」蔡英文稱，希望香港人民可以持續堅持所珍惜的自由、民主和人權，台灣政府也會持續支持香港人民在自由、人權、民主道路上所做的各項努力。

台灣在6月13日舉行「抗爭未完，台港同行」晚會，多個政黨代表參加。（中央社）

蔡英文又提到，台灣政府出台專案，對香港人民提供人道協助跟關懷，成立台港服務交流辦公室，明天就會開始運轉，希望透過這個具體行動，進一步提供香港朋友在人道上、在進行台港交流上的協助。

另一方面，行政院發言人丁怡銘亦發出新聞稿，指「港版國安法」違背對香港人民50年不變的承諾，嚴重影響香港社會的自由人權與穩定發展，政府嚴正譴責。丁怡銘也重申，支持港人爭取民主自由的立場，始終不變。丁怡銘表示，政府也會持續關注「港版國安法」對香港的影響，及大陸、香港政府的後續作為，適時應處，也將提醒台灣民眾注意該法實施後赴港可能產生的風險。

（綜合報道）