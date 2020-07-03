【港版國安法】田飛龍：可由國際刑警組織追緝港獨追溯調查

全國人大早前通過「港版國安法」，外界分析解讀不斷。 全國港澳研究會理事、北京航空航天大學副教授田飛龍日前分析指，港獨主張者和組織即使在海外違反國家法，官方仍可透過國際刑警組織全球通緝，至於這些人士即使解散香港本部，在法律上也「不能豁免任何罪行」。 田飛龍還針對「港版國安法」是否「溯及既往」表示，偵查過程中若出現新證據，且具有較大危害性的，也可進行「追溯性的審查」。

依照國安法，舉「港獨」旗亦是違法行為。（資料圖片）

田飛龍表示，香港國安法設立了一種「一國兩制」下的特殊安排——中央駐港國家安全公署與香港維護國家安全委員會建立協調機制，立法將大部分案件的管轄權授權給香港特區執法機關，仍然適用香港的檢控程式，照顧了香港社會的習慣，不過需要強調的是，中央保留了三類特別情形的管轄權（案件涉及外國或者境外勢力介入的複雜情況，香港特區管轄確有困難的；出現港府無法有效執行本法的嚴重情況的；出現國安面臨重大現實威脅情況的），針對的是「大案要案」，以及香港社會無法自己偵破及管轄的案件。

在國安法通過的消息傳出後，香港多個政治組織宣布解散。對此田飛龍說：「這並不代表這些人幡然悔悟了」。田飛龍進一步指出，這些人士只是選擇了兩條路線：第一條是「對抗個人化」，即脫離組織後以個人形式對抗，尋求行動更隱蔽；另外一種是「對抗國際化」，比如「香港民族陣線」保留了海外分部，海外的「港獨」組織會更加無底線地從事危害國家安全的行為，這種情況下，要警惕亂港分子在法律的周圍「打擦邊球」。

全國港澳研究會理事、北京航空航天大學副教授田飛龍。（中國網）

不過，海外的港獨分子和組織是否就會免遭處罰？田飛龍指出，香港國安法規定，香港永久性居民或者在香港成立的公司、團體等組織，即便是在香港以外實施相關犯罪，也適用本法。他認為，若「港獨」分子和組織在海外違反該法，可以通過國際刑警組織進行全球通緝，解散香港本部的行為在法律上並不能豁免任何罪行，而針對港獨分子及組織過去在香港的所作所為，在兩種情況下可以追究：一是有關行為和活動跨越新法生效前後的，可以由新法進行統一管轄；二是有關行為及活動在已有的偵查過程中出現新證據，且具有較大危害性的，也可以進行追溯性的審查。

香港警方1日稱，如果在集會、遊行中舉港獨旗、叫「香港獨立」等口號，煽動「台獨」、「藏獨」、「疆獨」等，皆屬違法。對此，田飛龍表示，言論自由和政治表達必須是在合法的範圍內，以前一些人享有「過度的政治自由」，現在必須按新法來裁量，新法把「尺子」豎在這裡了。

（《人民日報》海外版）