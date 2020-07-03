【港版國安法】歐盟尋求與中國對話　暗示立法或影響長遠關係

港版國安法實施後，國際社會繼續關注香港的情況，繼美國參眾兩院通過《香港自治法》後，歐盟亦認為有必要就香港問題繼續與中國對話。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）7月2日表示，歐洲市場佔中國出口量六分一，北京每年向歐洲出售3200億歐元產品，而香港仍然是中國向歐洲市場的重要樞紐，指當地擁有特殊地位及世界主義，因此認為中歐雙方應確保這種合作關係可以繼續。

她認為，如果歐盟成員國一致認為對港版國安法有意見，將會對中國有長遠影響，但她沒進一步解釋內容。

德國總理默克爾認為伙需額外為港人另設庇護制度。（AP）

而馮德萊恩的盟友、德國總理默克爾（Angela Merkel）則稱歐盟會繼續就國安法問題與中國對話，強調北京在歐盟有重要戰略關係，並認為雙方應保持互信，容許暢所欲言。她指出，意見不合在所難免，但希望可以取得共同結果。

英國和澳洲等地都計劃向港人提供簽證或庇護，默克爾稱，德國的庇護政策適用於來自所有地區的人士，因此認為現時德國未有計劃另外為港人推出新措施。

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