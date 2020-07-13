新冠肺炎｜武漢醫生講述父母染疫後遺症：腹瀉便秘頭痛乏力氣喘

據內地自媒體「八點健聞」13日（周一）報道，一名武漢醫生講述其曾感染新冠肺炎的父母在出院後，仍然要面對各種後遺症的情況，後遺症其中包括腹瀉、便秘、感覺遲鈍、頭痛、乏力、心肌外層脂肪化等等。

圖為醫護人員在對重症患者進行治療。（《長江日報》）

報道指，李華（化名）是武漢一家三級甲等（屬最高級）醫院的醫生，他年近七旬的父母在1月底雙雙感染新冠肺炎，曾住院幾個月。其中媽媽是輕症患者，染疫期間一直腹瀉、腹脹，至4月初回到家後仍一直腹瀉，其後症狀改變為腹脹、便秘。至7月初，媽媽的腹脹情況逐漸緩解。

媽媽去醫院檢查時，醫生稱胃腸道受交感神經控制，媽媽的症狀是交感神經紊亂，是新冠病毒攻擊了神經系統，周圍的一批神經功能受到影響。經過幾個月的折騰，身高1米7的媽媽的體重由60公斤降至45公斤。

李華又指，媽媽出院後各種感覺都很遲鈍。之前媽媽耳聰目明，現在跟她說好幾句話才能聽見，得大聲喊，聽見了也不清楚是甚麼意思。媽媽的記憶力也出現衰退情況，手有時抖來抖去，嘴巴下意識地抽動，就像腦梗後遺症似的。李華判斷這是媽媽的神經系統出了問題。李華指，媽媽在住院時曾做艾灸，但當時身上燙出一個大水泡仍然沒有感覺。

武漢一家醫院為出院患者開展的嗅覺味覺及腦認知功能檢查的宣傳材料。（「八點健聞」）

此外，在6月下旬，李華帶媽媽做了磁力共振檢查，發現新冠病毒也攻擊了她的心臟。儘管心臟功能恢復了，她感受不到異常，從電掃描腦影像上看，媽媽的心臟在形態上有了改變，心肌外層脂肪化了。李華指，媽媽染疫時表現怪異，全身麻痺、收緊，而神經、心臟受到攻擊時，都能引起這種症狀。李華覺得，媽媽的症狀是心臟受到攻擊引起的。

爸爸頭痛症狀延續 出院後3月始消失

至於李華的爸爸染疫時是重症患者，住院時頭痛得想撞牆，4月中旬出院後還是頭痛，痛得不敢睡覺，情況是「就像爆炸那樣，從裡到外，放射狀的疼，頭皮碰到都疼」。李華指，爸爸頭部沒受過傷，身體一直挺好，但他受病毒攻擊的主要是頭部。至7月初，爸爸頭痛的症狀才逐漸消失。不過爸爸有肺部纖維化情況，從前身體健壯，喜歡幹體力活，現在則不時感到乏力，爬幾級樓梯就氣喘。

新冠肺炎的後遺症眾多，圖為武漢一家醫院為出院患者開展的的測試項目。（「八點健聞」）

報道又指，武漢一位醫生表示，新冠病毒號稱「perfect（完美）級」病毒，攻擊的範圍非常廣，從腦神經到身上所有的組織器官都會攻擊。北京地壇醫院公眾號曾公布，新冠肺炎患者可合併急性呼吸窘迫綜合症、心肌損害、凝血功能異常、腎臟損傷、肝臟損害等多臟器損害。一些新冠患者，視其發病時的嚴重程度、感染位置，在康復過程中難免會出現後遺症。

（「八點健聞」）