新冠肺炎｜三部門：赴華航班乘客需憑5天內核酸檢測陰性證明登機

民航局、海關總署、外交部今日（21日）發布公告，為確保國際旅行健康安全，降低疫情跨境傳播風險，明確來華航班乘客需憑新冠病毒核酸檢測陰性證明登機。 公告指，搭乘來華航班的中、外籍乘客，必須在登機前5天內完成核酸檢測，檢測應在中國駐外使館指定或認可的機構進行。

民航局、海關總署、外交部發布公告，明確來華航班乘客需憑新冠病毒核酸檢測陰性證明登機。圖為北京大興國際機場。（中新社）

公告稱，中國籍乘客需通過防疫健康碼國際版小程序拍照上傳核酸檢測陰性證明，外國籍乘客憑核酸檢測陰性證明向中國使領館申辦健康狀況聲明書。

公告又稱，有關航空公司負責在登機前查驗健康碼狀態和健康狀況聲明書，不符合相關要求的乘客不能登機。各航空公司應嚴格履行查驗手續。乘客提供虛假證明和信息，須承擔相應法律責任。

公告又指，中國大使館將認真評估駐在國核酸檢測能力，並在具備條件的時候發布具體實施辦法。

上述新規發布後，已在內地網絡引發熱議。許多海外網友抱怨難以在當地取得核酸檢測證明，而且國外檢測費用極高，此舉形同進一步阻撓他們返國。

網民熱議：

「不想讓留學生回來就明說啊，我22號的機票我去哪裡弄啊。」

「國外留學生基本都在家隔離，去醫院折騰幾趟就增加了被感染的風險了。」

「留學生回國太難了吧！」

「希望留學的人們可以多體諒一下，好好配合，平安歸來。」

（綜合報道）