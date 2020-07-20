新冠肺炎｜為振興旅遊業　湖北宜昌試行每周2.​​5天彈性休假制度

湖北早前是新冠肺炎重災區，經濟嚴重受挫。據湖北宜昌市官方微信公眾號今日（20日）消息，近日宜昌市政府發出通知，為促進文化旅遊業恢復重振，市委、市政府決定實行2.5天彈性休假制度，周五下午半天可安排休假，與周六、周日合併形成2.5天休息日，在7月至12月試行。

宜昌市夷陵區太平溪鎮許家沖村緊鄰三峽大壩，大力發展鄉村旅遊（點圖放大）：

通知稱，新措施的實施範圍包括全市各級黨政機關、國有企事業單位以及其他自願實行彈性休假制度的單位。實施原則為現行每周工作時長保持不變，以不影響各單位和企業正常辦公和生產經營活動為前提。

具體措施方面，周五下午半天可安排休假，與周六周日合併形成2.5天休息日，在妥善安排好工作的前提下，鼓勵支持有休假需求的幹部職工落實彈性休假制度。如遇國家法定節假日，前一天下午可提前休假。對於幹部職工因休假減少的半天工作時間，各單位自行安排，調劑增補工作時間。

此外，在政策支持方面，通知又指，各機關、國有企事業單位可用工會經費為幹部職工統一購買宜昌三峽旅遊景區年卡；機關、國有企事業單位結合單位實際，年內由工會組織幹部外出集體活動不少於2次。

通知又指，要大力開展本地遊和周邊遊，鼓勵旅遊景點和鄉村旅遊點向遊客發放免費入園券，在周五下午實行門票半價優惠，各縣市區可對旅遊景區企業給予補貼；引導旅遊企業將交通、景區、旅行社、酒店等產品打包捆綁銷售，推出適宜不同消費需求的2.5天周末旅遊線路和產品。

網民熱議：

「文件是文件，能不能實行再說。」

「人民辦事更難了。」

「好處都是體制內的。」

「沒錢休多長時間也沒用。」

「別好高騖遠，我想說，雙休都還沒普及，現在要休2.5，呵呵。」

（綜合報道）