內媒揭中科院合肥所集體辭職事件兩大誘因：所長吳宜燦和院內改革

針對中國科學院合肥研究院核能安全技術研究所（簡稱核所）有90餘名科研人員集體辭職的事件，有知情人士透露了相關誘因。多位核所相關人士表示，刺激大家離職的主要原因可能有兩個，一個是核所所長吳宜燦。另一個重要原因是自5月起就開始發起的院內改革。

據內媒《財經》雜誌23日報道指，一位在此前已經離職的核所員工透露，吳宜燦的管理風格非常強勢，他還在職時，核所裏有兩種文化，「加班文化」與「排球文化」。每個月所裏會統計每個人的加班情況，即使沒有事做，也要熬到晚上21時或22時才能下班。

該名員工透露，吳宜燦喜歡打排球，核所裏有固定的排球比賽，「大家常常組織訓練。」他不喜歡打排球，但是依然不能拒絕。

更令他難以忍受的，是要準備每年元旦晚會的節目，臨近元旦那兩個月，幾乎所有的時間精力都要花在準備節目上，要有一些歌頌、讚揚吳宜燦的環節，最後還有獻禮，還要講禮物的意義。每個部門都花很多精力去準備這件事情。「我覺得特別頭疼，特別累。」他強調，近幾年核所離職比例一直很高，離職原因多為受不了所內的文化氛圍。」

吳宜燦是核能中子物理科學家，2019年當選中科院院士。（網上圖片）

另外，5月開始發起的院內改革是另一部分人離職的原因。

公開信息顯示，2020年2月，中科院合肥研究院召開機關和支撐部門負責人視頻工作會，院長劉建國強調了以改革促進研究院創新發展的重要性，他表示改革的目標是科研和管理工作的高效率、扁平化，要打造專業化、職業型，敢於擔當、有所作為的職能機關和服務機關，並按目標和使命統籌確定各個研究單元定位。

據陸媒澎湃新聞7月24日消息指，有合肥院內其他研究所人士表示，院內改革導致一系列結果：包括常州先進製造技術研究所等3個所被裁撤，多個研究所原有的人事權、財務權被大幅上收，院方扣項目經費的20%（高於業內通常比例），多個所的所長對項目經費使用的審批權被削弱等等。

澎湃新聞認為，當這一系列改革與核所高度以吳宜燦所長為核心的管理模式相遇時，雙方激烈衝突的伏筆早已埋下，於是形成了6月15日當天的對峙及集體辭職。

吳宜燦近年來將很大精力投入科研產業化。在各類官方背景的活動中，除了中科院院士和核所所長，他常用的頭銜還包括「中科鳳麟創始人」。

據悉，發佈在核所官網上的資料顯示，中科鳳麟始於1986年，主要從事先進核系統研發及相關安全技術研究，源於中國科學院核能安全技術研究所，已發展成為以中科瑞華、中科超精、中科超安、中科石金等公司為技術產業化平台，與國內外多家科研機構密切合作建立的多學科交叉研究團隊，重點研究領域涵蓋中子物理、先進裂變核能、聚變核能、核技術交叉應用等。

中科鳳麟官網首頁圖片是吳宜燦正在指導工作。目前已經刪除了吳宜燦的資料。（網上圖片）

《財經》雜誌23日的報道中援引過一位核所人士稱，，有一部分離職人員可能會入職中科鳳麟，「吳所長之前在所裏提過，大家想不想買房買車，想的話到我的公司來，大家一起來賺錢。」

與集體辭職鬧得沸沸揚揚不同，有一些變化是在悄悄進行的。中科鳳麟公司的官網頁面和搜索詞正在淡化一切與中國科學院合肥物質科學研究院核安全所、吳宜燦的關聯關係。

目前，中科鳳麟公司官網刪除了吳宜燦的相關資料。據了解，7月23日，中科鳳麟官網該首頁已經刪除了吳宜燦的資料，這則資料是關於吳宜燦在2019年當選中科院院士的。在這則資料中，有一張圖片是吳宜燦正在指導相關工作。而此前在7月22日，這則資料還掛在該官網上。

此外，中科鳳麟2019年9月發佈的招聘信息顯示，該公司主要是「以中國科學院核能安全技術研究所為核心」，現在的官網介紹中，這句話已經被刪除。

關於近百名科研人員集體辭職一事，在7月17日，中科院黨組研究決定成立專項工作組進；7月19日，工作組已抵達中科院合肥物質科學研究院開展調查工作。

7月21日，中科院網站再次發佈消息稱，中國國務院副總理劉鶴聽取中科院有關情況匯報，並要求國務院辦公廳、科技部、中科院等單位成立專項工作組，近日赴中科院合肥物質科學研究院，就其下屬研究所職工離職事件展開深入調研。

據悉，中國科學院核能安全技術研究所是面向核安全與先進核技術相關領域開展基礎性、前瞻性、戰略性研究的創新型研究所，目標是建成具有國際先進水平的核安全技術基礎研究基地、核能安全專業創新型高端人才培養中心、核電站及其它核設施安全技術綜合支持平台及第三方評價機構。