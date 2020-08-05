內媒：華為啟動「南泥灣」項目　推出手提電腦等不含美國技術產品

據內媒《券商中國》5日（周三）報道，有消息指出，為應對美國對華為的技術打壓，華為如期啟動了「備胎」計劃，這項計劃包括了目的在規避應用美國技術製造終端產品的「南泥灣」項目。 消息指，手提電腦、智能電視和物聯網（IoT）家居智能產品此類「完全不受美國影響的產品，就被納入南泥灣項目。」

有消息指，華為如期啟動了目的在規避應用美國技術製造終端產品的「南泥灣」項目。圖為華為的MateBook X Pro手提電腦。（資料圖片）

報道指，在華為內部論壇華為心聲社區裡，可見華為「南泥灣項目」、「鴻蒙」正內部緊急招人中，其「急招開發和測試，預計招聘人數充足、審批快」的「挖人」信息廣泛發布於論壇各帖內。這些信息顯示，華為確實啟動了南泥灣項目，且華為正大力打造鴻蒙系統。

報道又指，今年8月17日，華為將發布新型手提電腦等產品。華為的「南泥灣」項目似乎在傳達這樣一個意思：新款手提電腦等產品將實現完全自主，不含美國技術，其中更包括操作系統，換言之其新款手提電腦將極有可能使用自家晶片及自家操作系統鴻蒙。

報道又指，這一猜測並非空穴來風。去年華為的智能電視已主動規避美國技術，採用自主研發的鴻鵠。另外，在軟件方面，去年華為在發布鴻蒙系統時，就已經確定今年會發布鴻蒙2.0，而且會適配到手提電腦上。

據了解，目前主流手提電腦廠商關鍵晶片都依賴美國英特爾、AMD、輝達等，即使是擁有自家生態的蘋果，在晶片上也依賴英特爾很久。軟件方面，當前手提電腦主流操作系統為Windows系統或蘋果OS。

在華為內部論壇華為心聲社區裡，有學習南泥灣精神的帖子。（《券商中國》）

所謂「南泥灣」大生產運動，即在抗日戰爭時期共軍在南泥灣開展的大規模生產活動，目的在於克服經濟困難，實現生產自給，堅持持久抗戰。

（《券商中國》）