內地只有iPhone沒有與北斗合作　冉承其：蘋果早晚會走到這一步

7月31日，北斗三號全球衛星導航系統建成暨開通儀式在北京舉行。國家主席習近平出席儀式，並宣布北斗三號全球衛星導航系統正式開通。 中國衛星導航系統管理辦公室主任、北斗衛星導航系統新聞發言人冉承其接受內媒採訪時表示，目前國內只有蘋果手機沒有與北斗合作，但「早晚有一天，他們會走到這一步」。

冉承其表示，目前國內只有蘋果手機沒有與北斗合作。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

《中國經營報》5日報道指，冉承其表示，「大部分智能手機均支持北斗功能，支持北斗地基增強高精度應用的手機已經上市」。冉承其稱，「已經構建起集芯片、模塊、板卡、終端和運營服務為一體的完整產業鏈」。

冉承其稱，「北斗系統和手機廠商合作非常多，目前國內只有蘋果手機沒有合作」。被問及會否說服蘋果公司採用北斗系統時，冉承其表示，「不需要我們跟蘋果公司談，北斗有一個標準，他們可以隨時採信這個標準」。冉承其補充說：「他們如果不用北斗系統，早晚有一天，他們會走到這一步，北斗系統好，他們當然要用更好的系統。」

中國衛星導航系統管理辦公室主任、北斗衛星導航系統新聞發言人冉承其。（中新社）

在蘋果（中國）官網上，定位功能一欄顯示iPhone11內置GPS（全球定位系統）和GNSS（全球導航衛星系統）。GNSS是指所有衛星導航定位系統及其增強型系統的相加混合體。蘋果公司則回應表示，「iPhone11機型使用北斗作為其位置數據系統的一部分」。

中國北斗三號全球衛星導航系統最後一顆組網衛星發射升空。（新華社）

中國北斗民用推廣聯盟原副秘書長支鵑指出，手機若要支持某個衛星導航系統，就需要置入該系統的晶片。國產手機都使用多模晶片，置入多模晶片成本非常低，手機會在使用時自動選擇精準度最好的系統自動定位，因此是否植入北斗晶片不存在成本問題。但出於多種因素考慮，一些國外的手機不會置入北斗晶片。

（《中國經營報》）