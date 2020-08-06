蓬佩奧宣布對華實施「淨網」計劃　中美互聯網領域或實質脫鉤

繼在經貿、科技、外交、媒體等領域對華極限施壓後，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）當地時間8月5日宣布實施「淨網」（Clean Network）計劃。

根據美國國務院公布的信息，「淨網」計劃涉及五項措施，主要內容為：對中國電信提供的國際電信服務給予限制；美國APP下架所有不可信的中國應用程序；全面禁止中國企業，包括阿里巴巴、百度、騰訊、中國移動和中國電信提供雲服務；限制華為海洋正在建設的國際海底電纜項目。

蓬佩奧在互聯網領域對中國採取了更為強硬的舉動。（AP）

蓬佩奧稱，不僅美國政府要採取以上措施，他還呼籲全世界熱愛自由的國家和企業一起加入。蓬佩奧曾在7月23日發表「新鐵幕演講」，試圖號召「自由國家」聯合對付中國。

有分析指，美國實施「淨網」計劃，被認為是中美在互聯網領域出現實質的脱鉤。此前輿論多聚焦中美是否會全面脱鉤。

而對於脱鉤論，中國外長王毅在8月6日公開回應指，中美應以合作而不是脱鉤，來推動兩國關係發展。

8月5日，國務委員兼外交部長王毅接受新華社專訪。表示中國將以冷靜和理智來面對美方的衝動和焦躁。（新華社）

王毅說，中美合作，不是一方對另一方的恩賜或剝奪，不存在誰吃虧、誰佔便宜。面對矛盾和問題，（美國）應通過改革來調整，不是一味把責任歸咎於別人，甚至指望脱鉤來解決。中國將以冷靜和理智來面對美方的衝動和焦躁。

儘管美國試圖聯合其他國家封殺中國電信企業或互聯網企業的商品和服務，但在中國學者看來，其他國家很難放棄本國利益來追隨美國，美國最終可能滑向打造出類似美版「防火牆」的境況。

外界認為中美可能在互聯網領域實現真正的脱鉤。（Reuters）

談到「防火牆」，在西方輿論中，一般是中國的專屬，是北京方面在互聯網領域設立的一套用於審查的系統。與之相對地是，不少中國網民通過虛擬專用網絡（VPN）進行「翻牆」獲取網絡信息。

而此番美國設立「淨網」計劃，實質上是一種專門針對中國的網絡審查系統，封殺TikTok是其中的一部分。但美國可能面臨同中國一樣的境地，即目前已有信息表明，不少美國網民可能通過VPN來使用TikTok，以及其他互聯網商品或服務。