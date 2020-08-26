【新冠肺炎】習李曾先後表態　盤點或優先用上中國疫苗的國家

中國加緊研製新冠肺炎（COVID-19）疫苗，受到國際社會廣泛關注。梳理公開報道發現，除國務院總理李克強不久前承諾的湄公河國家外，中國疫苗還將優先供應給其他多國。

世界各國都在推進疫苗研發，中國已有首個獲專利的新冠肺炎疫苗。（新華社）

8月24日，李克強在北京出席瀾湄合作第三次領導人會議時表示，中方新冠肺炎疫苗研製完成並投入使用後，將優先向湄公河國家提供。

而國家主席習近平於6月在中非團結抗疫視像峰會上也曾承諾，「新冠疫苗研發完成並投入使用後，願率先惠及非洲國家。」

目前，中國正加速推進疫苗三期臨床試驗，多支疫苗研發團隊正與世界多國合作。其中，中國康希諾生物股份公司與沙特阿拉伯合作試驗疫苗；康希諾和雲南沃森生物技術股份有限公司開發的疫苗也在墨西哥做三期臨床試驗；阿根廷也加入了一項疫苗臨床試驗；中國生物技術集團公司亦在阿聯酋進行疫苗試驗；總部位於北京的科興生物科技也與巴西研究機構合作；中國還在摩洛哥、秘魯等國展開疫苗測試合作。這些國家也會在中國疫苗的優先供應之列。

由軍科院軍事醫學研究院陳薇院士團隊及康希諾生物聯合申報的腺病毒載體重組新冠病毒疫苗（Ad5-nCoV疫苗）專利申請已被授予專利權，這是內地首個新冠疫苗專利。（中國軍網）

另據國家知識產權局8月16日消息，由中國軍科院軍事醫學研究院及康希諾生物聯合申報的新冠肺炎疫苗（Ad5-nCoV疫苗）專利申請已獲得批准。該疫苗將在巴基斯坦進行疫苗試驗。

此外，國務委員兼外長王毅7月也曾在中國、阿富汗、尼泊爾、巴基斯坦4國外長視像會議上表示，中國疫苗研發完成並投入使用後，將提高疫苗在3國的「可及性」。

此外，菲律賓總統杜特爾特7月27日發表國情咨文時表示，他幾天前曾向中方提出請求，希望菲律賓能夠成為首批用上中國所研發的新冠肺炎疫苗的國家之一。對此，中國也回應稱，「願在疫苗方面優先考慮菲律賓的需求」。

對於疫苗供應，中國外交部發言人趙立堅8月25日曾強調，中方堅定支持發展中國家衛生事業建設，積極履行疫苗公共產品化的承諾，將繼續利用自身在疫苗研發和生產能力等方面的優勢，同國際社會一道共同推動全球免疫事業取得積極的進展。