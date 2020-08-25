新冠肺炎｜香港現二次感染　張文宏稱關乎免疫持久性及疫苗有效期

香港一名4月時康復出院的新型冠狀病毒肺炎患者，在前往外地旅行返港後接受測試，結果再次對病毒呈陽性反應。香港大學微生物學系發現，患者最新病毒樣本基因與其之前的病毒樣本基因存在差異，屬於不同的基因組，確認是全球首宗的「二次感染」病例。 內地專家上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏醫生，周二（25日）早上在其微博上發文發文探討此事，指「二次感染」備受關注，是關乎到免疫的持久性，認為目前還不需要過於緊張，但亦坦言一旦成立，「那麼在新冠高發和流行地區，再感染會成為常態」。

香港一名康復出院的新型冠狀病毒肺炎患者，外遊返港確認再次受病毒感染。（中新社）

據了解，涉事的香港第564號病例33歲男患者，於3月底確診新型冠狀病毒肺炎，於4月中康復出院。患者其後在8月6至15日經英國倫敦前往西班牙旅遊，未料返港後被驗出再對新型冠狀病毒呈陽性反應，被送入亞洲博覽館的社區治療設施。

香港大學微生物學系講座教授袁國勇、微生物學系臨床副教授杜啟泓、內科學系臨床教授孔繁毅領導的團隊，為患者進行一系列的流行病學、臨床、血清及基因組等研究。結果發現患者兩次受感染的病毒株，基因排序有明顯不同，並且第一次受感染的病毒樣本基因，與全球在3、4月時的病毒株相近，但最新的病毒樣本基因排序，則與7、8月時收集的病毒株相似。

張文宏指，此次港大證實的「二次感染」還需要進一步的研究證據，包括病毒培養，需要證實是僅屬於陽性反應，還是活性病毒，同時要徹底比較兩次感染病毒的基因全序列，「這還需要看港大進一步發表的學術論文，新聞報道級別的還不能提供充分的學術信息」。

張文宏稱，「二次感染」關乎免疫的持久性，也關乎未來疫苗的有效期。（中新社）

張文宏又稱，外界一直關注「復陽」，就是怕「二次感染」，後者關乎免疫的持久性，也關乎未來疫苗保護的時間和重複接種疫苗的間歇時間，「這次四個月後就發生再感染，還是屬於個例，這個問題應該在更大的感染後人群中觀察，全球目前有2200多萬人感染過，如果『二次感染』成立，那麼在新冠高發和流行地區，再感染會成為常態」。

張文宏認為，目前還不需要對「二次感染」過於緊張，「畢竟歷史上常見的其他冠狀病毒（如我們常常感染的感冒，就由普通的冠狀病毒引起，目前有4種，還有3種比較厲害的是SARS、MERS和COVID-19）的感染後免疫時間都遠遠超過4個月」。

（綜合報道）