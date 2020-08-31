中印衝突｜印度指控解放軍試圖越界被挫敗　中方反批印軍非法越線

中印邊境局勢再度緊張，印度8月31日指責解放軍試圖越界，又稱挫敗了解放軍的活動。對此，中國外交部發言人趙立堅在今日稍早前的例行記者會上否認中方越界。 隨後，解放軍西部戰區新聞發言人張水利大校發表談話，指印軍破壞前期雙方多層級會談會晤達成的共識，在班公湖（Pangong Tso）南岸、熱欽山口附近再次非法越線佔控，公然挑釁，造成邊境局勢緊張。

張水利稱，印方此舉嚴重侵犯中國領土主權，嚴重破壞中印邊境地區和平穩定，出爾反爾、背信棄義，中方對此表示強烈反對。

印度軍方8月31日發聲明指解放軍試圖越界。（Twitter@Brahma Chellaney）

他表示，中方嚴正要求印方，立即撤回非法越線佔控兵力，嚴格管控和約束一線部隊，切實遵守承諾，避免事態進一步升級，強調中國軍隊正採取必要應對措施，並將密切關注事態發展，堅決維護中國領土主權和邊境地區和平穩定。

8月31日早些時候，印度國防部發表聲明說，2020年8月29日夜間至30日凌晨，解放軍違反先前在拉達克（Ladakh）東部對峙期間經由軍事和外交接觸達成的共識，採取挑釁性軍事行動改變現狀。聲明稱，印度軍隊先發制人，在班公湖南岸採取措施加強了印度的陣地，挫敗中國單方面改變地面事實的意圖。

班公湖成對峙關鍵點，印度指控解放軍試圖越界，又稱解放軍行動被挫敗：

聲明指出，印度軍隊致力於通過對話維護和平與安寧，但也同樣決心保護其領土完整。為了解決這些問題，中印正在楚舒勒（Chushul）召開旅長級旗幟會議。

《今日印度》8月31日報道也提到，印度軍方多名消息人士吿訴《今日印度》，中國軍隊曾試圖讓500多名士兵進入班公湖附近的印度地區。但這些消息人士稱，印度軍隊在中國之前佔領了這些陣地。印度軍方消息人士還說：「到目前為止，在拉達克東部的班公湖湖南岸附近，印度和中國軍隊還沒有發生肢體衝突。」

《印度教徒報》報道也引述一名印度國防部消息人士稱，大約25名解放軍士兵穿越了實控線（LAC），被印度軍隊攔截。該消息人士補充說，還可以看到大約100名解放軍士兵在實控線對面的Black Top山下。

針對印度最新指控，中國外交部發言人趙立堅8月31日在例行記者會上回應說，中國邊防部隊一貫嚴格遵守實際控制線，從未越線活動。兩國邊防部隊一直就現地問題保持着溝通。中印雙方通過外交部門還有軍事渠道保持着密切溝通。

中印邊界並沒有正式劃定，在很多地方存在爭議，雙方的實控線也並不一樣，這是導致兩國邊境衝突反覆爆發的根源。此輪中印緊張局勢始於5月初。6月15日，兩軍在加勒萬河谷（Galwan Valley）發生致命衝突，導致人員死亡。雙方外交和軍方高層緊急會談後，局勢有所緩和，不過班公湖地區仍是僵局中的最大症結。

（綜合報道）