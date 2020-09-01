台海局勢緊張解放軍四海練兵　國產航母山東艦赴渤海訓練

台海局勢緊張，解放軍早前在四大海域密集演習，官方近期再度宣布在渤海、黃海南部展開軍演，中國第一艘國產航母山東艦啟航赴渤海訓練，引發關注。

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大連海事局8月31日發布航行警告，表示於9月1日8時至22日8時，將於渤海公告的海域內執行軍事任務。連雲港海事局則於9月1日發布航行警告稱，黃海南部9月2日至4日每天8時至19時，將在公告區域的範圍內進行實彈射擊。

綜合媒體9月1日消息，中國網傳衛星圖顯示，山東艦於當日上午從大連造船廠啟航，赴渤海展開艦機融合訓練。另外，據報道山東艦航母還開放了頂板雷達，殲-15和直-18艦載機模型在航母甲板停留。今年5月25日，山東艦也曾離開大連造船廠，分別在黃海北部和渤海展開年度首次出海訓練，並於6月17日返港，訓練共持續23天。

正值捷克參議院議長維特齊（Milos Vystrcil）率代表團展開6日訪台行程，大陸則於此時接連兩天宣布在渤海、黃海南部展開軍演，台媒《聯合報》解讀指對台威嚇意味濃厚。

央視1日發布的海峽時評指出，解放軍近期在東海、黃海、南海、渤海組織的例行性軍演接連登場，範圍覆蓋四大海域。解放軍加強在相關區域練兵備戰，是應對台海局勢緊張升溫的必要舉措。文章並警告，「繼續挑釁大陸底線，解放軍將採取一切必要措施，堅定捍衛國家主權和領土完整，堅定維護台海地區和平穩定。」

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當前，台海局勢在中美角力下持續緊張，解放軍在近一月內已陸續在渤海、黃海、東海和南海實施軍演。山東艦此次訓練引發外界高度關注。而在不久前的8月28日，遼寧艦最新海上訓練畫面曝光。畫面顯示，多架殲-15艦載機進行了起降訓練。

對此，有中國軍事專家指，航母的主要戰鬥力體現在艦載機上，無論是山東艦還是遼寧艦，都在大頻率地進行艦機融合的訓練。這說明中國兩艘航空母艦已經形成戰鬥力，已經形成了「雙航母」可以同時參加軍事任務的能力。

對於美方近來在台灣問題上採取的諸多行動，中國國防部曾多次強調，台灣是中國不可分割的一部分。台灣事務純屬中國內政，不容任何外來干涉。美方頻繁打台灣牌，想通過「切香腸」的方式來危害中國的主權和領土完整，這完全是痴心妄想。解放軍始終保持高度戒備，有堅定的意志、充分的信心和足夠的能力維護國家主權和領土完整，維護台海地區和平穩定。