台國防部報告：解放軍每天巡弋台灣海峽　逢艦必跟逢機必查

8月31日，台灣國防部公布「109年中共軍力報告書」。台灣國防部在這份報告書中首次證實，解放軍「每天」派遣海空軍艦機在海峽中線以西進行例行海峽巡弋任務。

據台灣《聯合報》8月31日報道，《2020年中共軍力報吿書》8月31日送至立法院，報告指解放軍每日均派遣海、空軍艦、機，於海峽中線以西海空域從事例行性海峽巡弋任務」；並稱近期美軍聯合盟邦擴大在東海、台海及南海地區機、艦巡弋力度，而解放軍逢艦必跟、逢機必查，同時也調整沿海當面機場增駐多型新式空中兵力，以應對美機艦高強度、大範圍抵近偵察與常態自由航行等動作。

台國防部報告指，解放軍多次運用轟-6型機飛赴台灣東部海域。圖為轟-6（左）飛近台灣，台軍F-16出動監視。（資料圖片）

報吿同時表示，2020年2月、8月，解放軍戰機曾兩次「蓄意逾越海峽中線」，試圖打破海峽中線默契，並「測試我空防警戒應處作為，壓縮我活動空域，縮短我預警反應時間，對我兵力應處、人員負荷及台海空防安全造成極大壓力與挑戰」。

該報吿在海軍方面還提到，「參證歷年中共海軍遠海長航範圍僅侷限在第一、二島鏈間區域，但今年初南海艦隊遠海長航航線首次抵近第三島鏈，對外展現突破島鏈封鎖及遠海作戰實力」。

台灣《中國時報》8月17日引述台灣軍方官員報道，台灣軍方對解放軍戰機飛過台灣中線，一定會採取行動「驅離」，但為了嚴防擦槍走火，引發事端，台軍飛行員沒有接到空軍作戰指揮部的命令，不能擅自開第一槍，違令者自空中執勤降落後，即刻移送法辦。

同日，台灣國防部還證實，美軍一艘驅逐艦由北向南航經海灣海峽並繼續向南航行，這是美軍驅逐艦今年第九次通過台灣海峽。