新冠疫苗話你知｜接種後會出現不良反應嗎？　專家解答七大問題

新冠肺炎疫情仍然嚴峻，全球已有超過100個新冠病毒疫苗項目同時在研發。在邁入臨床試驗階段的6款中國疫苗中，中國生物製藥研發的2款滅活疫苗已進入臨床3期試驗階段，並已具備大規模量產的能力。 究竟甚麼時候能打上疫苗？接種完疫苗就可以除口罩嗎？新冠疫苗的保護時間有多久？對變異病毒有效嗎？孕婦能打嗎？是不是所有人都需要打？打疫苗對核酸檢測有影響嗎？國藥集團中國生物的總法律顧問周頌近日接受官媒《中國之聲》訪問，對民眾關心的新冠疫苗7大疑問逐一解答。

內媒稱，目前中國生物在新冠病毒滅活疫苗研發生產等各方面領先。（AP）

【Q1】疫苗接種後多久開始有效，打完就可以除口罩嗎？

疫苗接種後多久產生抗體，與免疫程序有關。新冠滅活疫苗一共需要接種兩劑，接種完第1劑以後，要隔2至4周再接種第2劑。研究表明，接種完成後第7日起普遍產生抗體。第28日後，「中和抗體陽轉率」均達100%，也就是按照規範的免疫程序接種兩劑疫苗28日後，所有人都產生足以抵抗新冠病毒的高滴度抗體，摘掉口罩就不再是夢想。

【Q2】疫苗保護期可以維持多久？

目前根據動物試驗、階段性研究結果及既往相似技術平台疫苗等情況，綜合來看，疫苗免疫的持久性和保護效果，較大可能維持1至3年，至於準確的維持時間還未可知，因為對新冠疫苗保護作用的持續性觀察還在進行當中。

有人說抗體在體內3至6個月就會消失，但中國生物最早的180名受試者，接種後至今已5個多月時間，但仍然處於抗體峰值的穩定期，沒有下降，所以第一種說法不攻自破。但他同時強調，終身免疫的可能性也不大。

▼ 圖輯：3款內地正在研發的新冠肺炎疫苗亮相中國國際服貿會

【Q3】能否應對變異病毒，需要每年打一針嗎？

新冠疫苗可能也不需要像流感疫苗那樣每年打一回。因為流感每年是用不同病毒株生產疫苗，新冠病毒目前雖然在發生幾種亞型的變異，但還是新冠病毒。

北京新發地市場、俄羅斯、英國、奧地利和美國的病毒株，使用新冠滅活疫苗進行中和交叉試驗，結果顯示均能百分百中和。換言之，病毒亞型的主基因序列和蛋白質水平沒有根本改變，疫苗在未來若干年內應對這些變異病毒是沒問題的。

【Q4】哺乳期和妊娠期女性可以注射疫苗嗎？

哺乳期和妊娠期的女性，在目前疫苗已開始緊急使用的情況下，是建議暫緩接種的，這是基於科學性和嚴謹性的要求，因為目前妊娠期和哺乳期的女性，還沒有足夠大的樣本量。未來數據量充盈起來以後，這類人群也是可以打。

周頌指，接種疫苗後核酸檢測結果不受影響。圖為長洲體育館檢測中心，9月5日早上有市民接受鼻腔及咽喉採樣。（羅國輝攝）

【Q5】接種疫苗會否影響核酸檢測？

接種疫苗不會影響核酸檢測的陰性結果。因為核酸檢測是用鼻咽拭子，檢測的是抗原，而接種新冠疫苗後產生的是保護性抗體。

【Q6】疫苗最快何時上市，未來產能如何，需要人人都接種嗎？

國藥集團中國生物的滅活疫苗最快12月底即可上市。預計旗下兩個研究所合共可達年產能3億劑次，正按照有關部署要求研究擴大產能，擴產後可能達到年產能8至10億劑次，若每人接種兩針，一年可以讓4至5億人接種。

新冠疫苗並不需要人人接種，例如北京一些遠郊區縣至今沒有病例，就不一定要打，疫苗首先打的是高風險暴露人群，在形成免疫屏障後，病毒就不會再傳播。比如接收新冠感染者的醫療機構中的醫護人員，以及疾控中心的一線工作人員，接種後就會阻斷傳播鏈，形成群體免疫，即使有個別人士傳播了病毒，也不再具有很大的影響。

內地已啟動新冠疫苗緊急使用，所有接種者後續均沒有感染新冠病毒。（新華社）

【Q7】新冠疫苗啟動緊急使用後，有無人出現不良反應或感染？

內地已正式啟動疫苗緊急使用，提供給高風險群體。獲批使用的3款疫苗中，國藥集團中國生物佔了2款，且是緊急使用接種量最大的，打了數十萬人次。目前，接種疫苗者都沒有明顯不良反應，且後續無人感染。

中國的緊急使用，面向的人群包括救治新冠感染者的醫療機構醫護人員、去往疫情高風險國家的外交外派人員和中資企業的一帶一路建設人員等，當中不少人打完疫苗後，已到海外數月時間，即便所在的海外地方爆發疫情，那些地方的其他人士感染，但打過疫苗的這些人都沒有感染，這種平行對照的「零感染」證明了疫苗的有效性。

（中國之聲）