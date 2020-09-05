王毅：新冠疫苗不應被任何國家所壟斷　也不應由大國富國專享

4日，金磚國家外長舉行視頻會晤，俄羅斯外長拉夫羅夫主持會議。國務委員兼外交部長王毅出席了會議並發言。 王毅不點名批評美國單邊主義行徑對國際秩序構成嚴峻挑戰，稱其築起保護主義壁壘，又指各國要共同應對新冠肺炎疫情挑戰。王毅還指，疫苗是戰勝新冠肺炎疫情的重要武器，疫苗不應被任何國家所壟斷，也不應由大國富國專享。

王毅說，當前，世界進入動盪調整期，面臨一系列新威脅新挑戰：新冠肺炎疫情對人類健康造成直接威脅，已經導致2500多萬人感染、數十萬人死亡的沉重代價；單邊霸凌行徑對國際秩序構成嚴峻挑戰，個別國家在單邊主義歧路上越走越遠，不斷「退群」「毀約」，嚴重衝擊以聯合國為核心的國際體系，一些極端政治勢力重拾「冷戰思維」，試圖把世界推向分裂和對抗的危險境地；保護主義對世界經濟形成重大衝擊，個別國家掀起逆全球化之風，築起保護主義壁壘，動輒揮舞單邊制裁大棒，圍堵打壓別國企業，甚至鼓吹「脫鉤論」。

中國生物的工作人員正對新冠病毒滅活疫苗樣本進行雜質檢測。（資料圖片/新華社）

王毅又表示，經濟全球化在曲折中繼續前行的發展規律沒有變，以金磚國家為代表的新興經濟體群體性崛起的基本態勢沒有變。

王毅說，各國要共同應對疫情挑戰。他指中方贊同俄方將公共衛生領域合作作為今年金磚合作重點，支持建立金磚應對新冠肺炎等新傳染病威脅的快速反應機制，建議金磚國家之間加強聯防聯控，努力實現國際防疫健康資訊互認、檢測結果和健康碼互認，從而有效降低疫情跨境傳播風險。

王毅又指金磚國家要加大對世界衛生組織的政治支持和資源投入，支援其在國際抗疫合作中發揮關鍵領導作用，在國際聯防聯控以及疫苗、藥物和診療方式研發等方面加強協調合作，打造人類衛生健康共同體。王毅還表示，疫苗是戰勝新冠肺炎疫情的重要武器，疫苗不應被任何國家所壟斷，也不應由大國富國專享。王毅引述習近平的發言指，中國新冠疫苗研發完成並投入使用後，將作為全球公共產品。

9月4日，金磚國家外長視頻會晤。（外交部網站）

他說，金磚國家在疫苗研發、生產等領域各有優勢，如何形成有效合力，需要我們群策群力，加強協調。他表示，金磚國家可考慮率先建成虛擬研發中心，探討聯合研發、聯合境外Ⅲ期臨床試驗、授權生產、疫苗標準相互認證等，並以此次新冠疫苗合作為契機，推進金磚國家在藥品監管、研發機構之間的對接和交流。

王毅又指，各國要共同推進多邊主義。他稱，我們比以往任何時候都更需要堅持多邊主義，都更需要維護聯合國在國際事務中的核心作用，要維護以國際法為基礎的國際秩序，踐行合作共贏的理念，反對「退群」「毀約」，反對挑起意識形態和社會制度對立。

此外，王毅亦提出，金磚國家要共同促進世界經濟復蘇，並要共同推動政治解決熱點問題。