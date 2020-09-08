【中印衝突】解放軍中部戰區展開高原駐訓　轟-6K及運-20現身

中印關係持續緊張，兩軍還在邊境地區發生45年來首次鳴槍事件。在此背景下，解放軍中部戰區展開高原駐訓，轟-6轟炸機、運-20運輸機參與此次任務，引發關注。

據解放軍中部戰區官方微博9月8日消息，參加本次高原駐訓任務是空軍航空兵師某團，裝備有轟-6H和轟-6K兩型轟炸機。在空軍發佈的照片背景中出現的運-20也參加了駐訓任務。

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轟-6H和轟-6K是在轟-6基礎上改進的轟炸機型號。轟-6K的主要機載武器包括空地導彈和巡航導彈，作戰半徑超過3,500公里。轟-6H可攜帶空地導彈和鷹擊-12超音速導彈，機頭下方雷達罩內安裝對地搜索雷達，具備低空突防的能力。

而運-20作為中國最大型的軍用飛機，最大載重能力達到66噸，可以載運主戰坦克等重裝備，最大飛行距離亦可達7,800公里。

中印邊境緊張局勢始於5月初，雙方目前正在為班公湖（Pangong Tso）北岸的緊張局勢舉行談判，試圖緩和局勢。但是8月29日晚至30日凌晨，班公湖南岸的局勢又緊張起來。對於這輪新的邊境風波，中印各自的說法大不相同，雙方互相指責對方。

而在這輪風波之初，印媒就報道稱，中國空軍在拉達克（Ladakh）附近重新部署了殲-20第五代戰鬥機。《今日印度》8月31日文章稱，殲-20從中國新疆和田空軍基地飛往拉達克附近空域，該基地還部署了戰略轟炸機和其他戰鬥機。

9月7日，中印邊境發生鳴槍事件，邊境局勢再度升級。解放軍西部戰區新聞發言人張水利指出，「9月7日，印軍非法越線進入中印邊境西段班公湖南岸神炮山地域。印軍在行動中悍然對前出交涉的中國邊防部隊巡邏人員鳴槍威脅，中國邊防部隊被迫採取應對措施穩控現地局勢。」

但印度軍方稱，在雙方進行軍事、外交和政治層面的接觸時，解放軍一直在公然違反協議，並進行咄咄逼人的行動。

對此，中國外交部發言人趙立堅在9月8日的例行記者會上強調，「希望印方嚴格約束一線部隊，嚴肅查處鳴槍挑釁人員，確保不再發生類似事件，中方一再強調，雙方應該通過和平、通過協商對話來解決雙方的分歧，對抗對雙方都沒有好處。」他還稱，「中方戰區部隊將堅決履行職責使命，堅決捍衛國家領土主權。」