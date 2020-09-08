【中印衝突】印度反駁中方非法越線指控　稱解放軍侵略和鳴槍

中印邊境9月7日響起槍聲，局勢再度升級。中國方面9月8日首先發表聲明披露這次事件，並指責了印度。印度方面8日晚些時候也發表聲明，反駁了中國的說法。

印度指責解放軍先開槍

印度國防部9月8日發表聲明稱，印度致力於脱離接觸，讓實控線（LAC）局勢降級，而中國則繼續採取挑釁性活動讓局勢升級。印度軍隊在任何階段都沒有越過實控線，也沒有使用任何侵略手段，包括開槍。

聲明還說，在雙方進行軍事、外交和政治層面的接觸時，中國人民解放軍卻一直在公然違反協議，並進行侵略行動。

聲明還指出，在9月7日的開槍事件中，是中國人民解放軍試圖接近印度在實控線上的一個前沿陣地，當遭到印度部隊勸阻時，解放軍向空中發射了幾發子彈，試圖恐嚇印度的部隊。然而，儘管受到嚴重挑釁，印度軍隊仍保持極大克制，以成熟和負責任的態度行事。

聲明還強調，印度軍隊致力於維護和平與安寧，但也決心不惜一切代價保護國家完整與主權。解放軍西部戰區的聲明是為了誤導他們國內和國際觀眾。

這次邊境開槍事件首先有中方披露。中國國防部9月8日凌晨發表聲明稱，中國人民解放軍西部戰區新聞發言人張水利就印軍再次非法越線挑釁發表談話指出，9月7日，印軍非法越線進入中印邊境西段班公湖南岸神炮山地域。印軍在行動中悍然對前出交涉的中國邊防部隊巡邏人員鳴槍威脅，中國邊防部隊被迫採取應對措施穩控現地局勢。