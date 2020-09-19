【孟晚舟引渡案】中國駐加大使：加拿大被美國利用，應認真反思

華為公司創始人任正非的女兒孟晚舟於2018年12月1日在溫哥華轉機時被捕，中加關係也就此陷入低谷。 中國駐加拿大大使叢培武本周五（18日）參加一個網絡研討會時表示，美方在孟晚舟事件上的作法是野蠻的霸凌行徑，完全違背了國際關係基本準則。而加方在該事件中被美利用，充當了美方幫兇。他認為加方應予以認真反思。

圖為5月27日華為副董事長孟晚舟離開加拿大溫哥華居所，前往卑詩省最高法院。（Getty）

今年是中加建交50周年，叢培武當日介紹了對中加關係的看法、中國經濟發展形勢與政策、中加經貿合作前景等。

他表示，經貿合作是兩國關係發展的重要引擎。中加經濟互補性強，在貿易投資、能源資源、農林漁業、金融服務等領域具有互補優勢。50年來，兩國合作領域不斷拓展，從商品貿易拓展到現代服務業、創新、旅遊、文化、教育等廣泛領域。

叢培武還說，中加都堅定維護多邊主義和自由貿易，在支持國際組織、國際維和、應對氣候變化、防治傳染性疾病等事關人類和平與發展重大問題上有廣泛的共同或相近語言。

關於中加關係，他認為最突出的教訓就是來自「第三方」的干擾。兩國關係因孟晚舟事件陷入嚴重困難。叢培武表示，中方多次強調，該事件是美國為了打壓中國高科技企業和華為公司而炮製的嚴重政治事件美方在孟晚舟事件上的作法是野蠻的霸凌行徑，完全違背了國際關係基本準則。而加方在該事件中被美利用，充當了美方幫兇，加方應認真反思。

加拿大外交部長商鵬飛稱，加拿大和中國的貿易協議不再值得追求。（路透社）

另一方面，《環球郵報》9月18日刊出加拿大外交部長商鵬飛（Francois-Philippe Champagne）的訪問文章。商鵬飛表示，加拿大和中國的貿易協議不再值得追求，決定放棄兩國四年前啟動的談判，同時譴責北京獨斷和脅迫的外交手段。

商鵬飛指，加拿大目前首要任務是將邁克爾（Michael）帶回家。中國自2018年12月扣押的兩名加拿大人康明凱（Michael Kovrig）和斯帕沃爾（Michael Spavor）。外界認為，北京扣押二人的目的是報復加拿大拘捕孟晚舟。

（綜合報道）