中國空天飛機研發獲重大突破　國產新型組合動力發動機首飛成功

一段時間以來，國產空天飛機研製的消息被炒得十分火熱。9月21日，西安航天動力研究所宣布，某組合動力發動機首飛成功，引發外界高度關注。

9月21日，西安航天動力研究所官方微信公眾號發布了一篇文章，其中透露了一條重大信息——國產新型組合動力發動機首飛成功。

文章稱，試後檢查產品完好，從遙測數據分析，本次飛行試驗完成了所有考核項目，發動機各項性能均超出地面試驗結果和預期水平，試驗取得超圓滿成功，進一步驗證了真實飛行狀態、來流條件下發動機各項關鍵技術，為後續發展奠定基礎。

據了解，空天飛機的動力與常規飛機相比最大的特點就是，它要進行跨介質工作，在大氣層內和臨近空間不同環境狀況下都要能正常工作，而常規飛機的發動機針對的僅僅是大氣層內，主要是25千米以內的工作環境。

空天飛機想像圖。（央視）

據西安兵工科技雜誌社旗下公號「兵工科技」報道，目前而言，空天飛機工作的介質環境大致可以分為三個範圍，一是距離地面大約30千米以內，這個地方是目前絕大多數常規飛機飛行的範圍。二是在超過30千米，到50千米至60千米的地方。三是當空天飛機飛行高度超過60千米，達到100千米甚至於更高的高度位置，這裏的空氣已經稀薄到連衝壓發動機都無法工作的地步，屬於與外太空環境類似的臨近空間，這裏就要用航天器上廣泛使用的火箭發動機來推動。

簡單的說，空天飛機要在不同的環境下飛行，因此就需要有適應不同環境的多種動力裝置，這就是「空天組合動力發動機」。

報道稱，從上述文章內容分析，西安航天動力研究所此次成功首飛的新型發動機，應該屬於火箭基組合循環發動機中的一種。該發動機很有可能是超燃衝壓發動機或亞燃/超燃組合發動機，這種發動機的特點是超聲速氣流直接進入流道，在燃燒室中與燃燒劑摻混，在高温、高壓、高速的條件下直接燃燒，產生巨大的能量。

不過，關於成功首飛的新型國產空天組合動力發動機，由於目前官方並未公開予以詳細報道，其具體採用了何種結構和技術尚需後續報道。但可以確定的是，中國是世界上最早宣布空天組合動力發動機成功首飛的國家之一，也是在火箭基組合循環發動機上研製進度最快的國家之一。

空天發動機是空天飛機最核心也是技術難度最大的關鍵技術之一，在空天組合動力發動機上取得重大突破，意味着中國空天飛機研製正處於世界第一梯隊水平。