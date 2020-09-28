歷時12年　中國三代核電技術「國和一號」研發完成

國家電力投資集團宣布，中國具有完全自主知識產權的三代核電技術「國和一號」完成研發。

據央視新聞9月28日消息，「國和一號」是中國十六個重大科技專項之一，代表着當今世界三代核電技術的先進水平，是中國核電技術研發和產業創新的最新成果。「國和一號」從2008年啟動研發，歷時12年科研攻關。

消息披露，在十多年時間裏，「國和一號」研製團隊攻克了關於主管道鍛造、主泵製造、數字化儀控系統研發等難題，建成具有國際先進水平的三代核電自主創新體系和產業鏈供應體系，填補了中國核電產業的多項技術和工藝空白。

報道指，中國 「國和一號」總設計師鄭明光表示，「國和一號」它能夠為社會提供強大的電力。比如它每小時可以為電網提供150萬度電，那麼每年的話基本上能夠提供將近130億度電，在冬天的時候也能夠為社會提供供熱。

國家電投核電重大專項辦公室主任郝宏生披露，有477家單位參與整個項目的研發，26,000多名工程設計人員參與其中，自主的研發、自主的設計、自主的製造、自主的運維，這是一個全方位的提升，由二代升級為三代。

「國和一號」核電機組設計壽命達60年，發生嚴重事故的概率相比二代核電機組降低100倍。單台機組年發電量可滿足超過2,200萬居民的用電需求，每年可減少二氧化碳等温室氣體排放超過900萬噸。

目前，中國已擁有兩種自主三代核電技術，分別為「國和一號」與「華龍一號」。「國和一號」是由國家電投集團在引進吸收國際先進核電技術的基礎上，開發的擁有自主知識產權的核電技術，採用「非能動」安全設計理念，單機功率達到150萬千瓦，是中國自主設計的最大功率的核電機組。

而「華龍一號」是中核集團和中廣核集團推出的三代核電技術，採用「能動+非能動」安全設計理念，中國也擁有自主知識產權。 這兩大核電技術採用不同的技術路線，都代表着中國核電研製能力的最高水平。

目前，中國已完成5台國際三代核電機組的建設，數量居全球第一。其中三門核電一號機組為美國AP1000全球首堆，台山核電一號機組為法國EPR全球首堆。

《日本經濟新聞》9月2日曾報道指，中國核電規模預料最快於2030年，就會超過美國成為世界第一。中國核電不僅限於境內發展，更展開出口核電技術營銷攻勢，巴基斯坦就正在使用4個中國核電機組。

報道還引述世界核協會（World Nuclear Association）數據稱，截至2020年4月，中國核電廠裝機容量，即發電功率總和，以4,500萬千瓦排行第三，僅次美國及法國。中國目前計劃建造核電機組數目超過40個，而日本與歐美等國在福島核事故後，有意減用核電，在建和計劃興建的核電站數目很少。