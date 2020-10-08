14國對華負面評價創歷史新高　胡錫進「中國做錯了什麼嗎」

美國皮尤研究中心（Pew Research Center）10月7日公布的一項針對14國民調顯示，西方一些國家公眾對中國持負面看法的比例「急劇上升」，英美等國對中國的負面評價升至十多年來的最高點。中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進則認為，中國人對西方國家的看法肯定亦比過去更加負面。

有關民調在2020年6月10日至8月3日進行，來自全球14國、共14,276名受訪者參與。研究發現每個受訪國家均有超過一半的民眾對中國抱持負面觀感，依對中國負面觀感比例排序，這14國分別是日本（86%）、瑞典（85%）、澳洲（81%）、丹麥（75%）、韓國（75%）、英國（74%）、美國（73%）、加拿大（73%）、荷蘭（73%）、德國（71%）、比利時（71%）、法國（70%）、西班牙（63%）及意大利（62%）。

英國廣播公司（BBC）6日報道，受中澳關係急劇惡化影響，澳洲是對中國惡感度最高的國家之一，81%的受訪者對中國「負評」，比2019年急升24%。另外約四分三的英國受訪者對中國有持負面印象，與去年相比上升19%。

而在美國亦有有73%人士對中國看法負面，創下15年來最高水平。自從特朗普（Donald Trump）上任以來，美國人對華惡感上升20%。

對於有關民調結果，胡錫進在微博發文稱「他們對中國的看法負面就負面吧，中國人對美澳等西方國家的看法肯定也比過去更加負面了。這是美國政府採取一系列極端做法不斷分裂世界的結果。」

他亦表示「中國做錯了什麼嗎？我們發動戰爭了？中國干涉任何國家內政了？都沒有。中國一直誠實、努力地自我發展，與世界友好相處，但是西方政治和輿論精英制造了攻擊中國的種種噱頭，不斷毒化西方公眾對中國的認識。」

對於美國認為中國應為新型冠狀病毒（COVID-19）疫情全球大流行負責，以及在新疆和香港問題上，中國被扣上各種帽子，不允許中國以實際有效的方式解決問題。胡錫進強調，就由西方輿論去吧，那些西方精英看不慣就讓他們看不慣好了。中國完全有權利按照自己的方式生活，中國人民的幸福是這個國家的最高目標。