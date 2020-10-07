皮尤民調：西方發達國家對中國負面觀感創新高

一項針對14國最新民意調查結果在10月8日公布，顯示許多已發展國家對中國觀感在近年越趨負面，新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情下這項趨勢更是顯著。其中澳洲、英國、德國、美國等9國民眾對中國負面觀感更是創下歷史新高。

民調結果發現 美國皮尤研究中心（Pew Research Center）6月10日至8月3日對全球14個國家的14,276名年成受訪者進行調查，，西方國家對中國的負面印象普遍加劇，部分國家比例甚至高於75%。

依對中國負面觀感比例排序，這14國分別是日本（86%）、瑞典（85%）、澳洲（81%）、丹麥（75%）、韓國（75%）、英國（74%）、美國（73%）、加拿大（73%）、荷蘭（73%）、德國（71%）、比利時（71%）、法國（70%）、西班牙（63%）及意大利（62%）。

民調顯示，西班牙、德國、加拿大、荷蘭、美國、英國、韓國、瑞典及澳洲9國民眾對中國負面觀感比例，達到皮尤研究中心開始就此議題進行調查以來（至少12年或以上）的新高。

澳洲民眾對中國負面觀感比例激增24個百分點，增幅在14國中最大。德國及美國分別升15及13百分點。瑞典、荷蘭及德國皆升15個百分點。它們當中增長最顯著的是英國，2006年僅14%英國民眾對中國持負面觀感，與目前相差高達60個百分點。

民調特別指出，自總統特朗普（Donald Trump）2017年1月上任以來，美國民眾對中國負面觀感比例成長近20個百分點，較2019年增加13個百分點。

不少受訪者對中國負面觀感增加之際，正值中國處理疫情表現受多國批評時。當受訪者被問到中國處理疫情表現如何時，14國受訪者的中位數有61%認為不佳。其中日本、韓國及澳洲等區域國家有高於70%民眾不滿北京政府表現，美國則有64%。84%受訪者認為美國處得疫情表現差。

這份民調也發現，不滿中國疫情表現進而影響到14國民眾對中國國家主席習近平的信心；78%中位數的受訪者表示，對習近平在國際事務方面做對的事沒信心。不過，仍有48%中位數的民眾認為中國是世界第一經濟強權，高於美國的35%。