螞蟻上市｜人民日報刊文：須建立聯動監管機制以防範化解金融風險

中國金融科技巨頭螞蟻集團暫緩上市引發輿論譁然。官媒發文稱，須建立聯動監管機制，以有效防範和化解金融風險。

馬雲於1999年正式創辦阿里巴巴網站，開拓電子商務應用。圖為2017年9月19日，馬雲在紐約出席第72屆聯合國大會開幕，與領座自拍留念。（視覺中國）

彭博新聞社形容螞蟻上市叫停是中國政府「踩了煞車」。已經有資深金融界人士表示，不管事件背後原因如何，一間中國公司原本即將在國際間創下IPO記錄卻突然被官方干預叫停，必然會影響到國際投資人未來對中國公司上市的風險預期與認知。

英國BBC引述分析人士指出，這種非同尋常的舉動很可能引發人們對中國宏觀金融市場是否存在某些更深層問題的擔憂。

官媒《人民日報》11月4日刊文《為防範化解金融風險提供制度保障》指出，「金融安全是國家安全的重要組成部分。防範化解金融風險特別是防止發生系統性金融風險，是金融工作的根本性任務。加強金融風險防控能力、提高金融監管質效，亟須在建立聯動監管機制上下功夫。只有這樣，才能及早發現金融風險，降低後期風險處置成本；有效防範和化解金融風險，降低風險化解難度；加強金融領域反腐敗工作，為金融安全提供有效保障。」

國務院主辦的中央直屬黨報《經濟日報》3日發表文章指，螞蟻集團經過各方批准，按相關程序走到現在，正在靜候上市。螞蟻集團啟動上市以來，也廣受市場關注。近期有關方面經過進一步了解，發現了相關問題。本着發現問題，解決問題，一切從維護金融消費者權益、保護廣大投資者利益的角度出發，監管層決定讓螞蟻集團暫緩上市。

文章稱，螞蟻集團已完成上市定價，可謂是全民關注，參與初步詢價的投資者眾多，涉及中國數以百萬計的股民的切身利益。暫緩上市正是為了更好維護金融消費者權益，維護投資者利益，維護資本市場的長期健康發展。螞蟻集團當務之急是按監管部門的要求，切實抓緊整改。

文章表示，維護投資者特別是中小投資者合法權益，是資本市場監管層的根本職責。暫緩上市是依據註冊制相關規定，要求擬上市企業在增加信披透明度方面做出實際行動，以切實維護金融市場健康穩定發展。相關企業應該在依法經營、防範風險、社會責任等各方面都作出表率。

文章認為，只有投資者的合法權益得到更好保護，優質上市公司才能在資本市場上獲得更多資源支持，中國資本市場才能持續健康發展。此事彰顯了資本市場的嚴肅性，向市場發出明確信號 ：註冊制下，資本市場每個環節都有完善的市場規則、嚴肅的監管手段。市場各參與主體必須尊重規則、敬畏規則，誰也不能例外。