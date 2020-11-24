李克強召開經濟形勢座談會：地方政府講真話　中央才能出實策

11月20日，國務院總理李克強主持召開一場經濟形勢視像座談會，開場就提出3個問題，要求與會的地方政府高層暢所欲言。他說，「你們講真話，我們才能出實策」。

國務院總理李克強近日多次就中國經濟形勢發表講話。（新華社）

據中國政府網10月23日消息，李克強一開場先問了3個問題：第一，本地區今年以來經濟運行總體情況；第二，如何考慮本地區下一步經濟工作；第三，對國家宏觀政策有什麼具體建議？希望與會者就3個問題「暢所欲言」。

消息稱，透過視像會議，黑龍江省、山東省、湖南省、廣東省、雲南省政府高層都「拋開手中稿件」，談了對本地區今年經濟總體情況和下一步經濟走勢的分析判斷，並對國家政策等提出了建議。

李克強聽完後表示，感覺到大家對今年以來經濟運行情況的分析是「實事求是」的，考慮下一步工作能兼顧多方面因素，從實際出發，提建議都「直言不諱」。

他說：「這將為我們研究考慮做好下一步經濟工作提供重要依據。你們講真話，我們才能出實策。」

中國政府網並未發布地方政府高層「講真話」的內容，但稱他們普遍指，「國家今年宏觀政策和助企紓困措施發揮了關鍵作用，各地經濟和就業等主要指標都逐季回穩向好」。

消息還指，李克強要求省級政府當好「過路財神」，把中央下達的資金第一時間撥付給市縣基層；同時不當「甩手掌櫃」，調集省裏財力資金，着力保居民就業、保基本民生、保市場主體。

據悉，李克強近日除了與多地政府高層「暢談」經濟，還在16日主持召開經濟形勢專家和企業家座談會，分析當前經濟形勢。

中國政府網11月18日消息指，李克強在會上指，今年經濟發展的困難特殊，成績非常不易。中國宏觀調控與微觀需求緊密結合，突出圍繞市場主體特別是中小微企業和個體工商戶，創新實施直達機制，助企紓困和激發市場主體活力並重。

此外，官媒《人民日報》11月18日發表李克強的文章《「十四五」時期經濟社會發展指導方針（學習貫徹黨的十九屆五中全會精神）》，文章指出，2020年面對新冠肺炎疫情衝擊和世界經濟深度衰退，中國在「六穩」基礎上提出要「保居民就業、保基本民生、保市場主體、保糧食能源安全、保產業鏈供應鏈穩定、保基層運轉」。

文章強調，做到「六保」特別是「前三保」，就能穩住經濟基本盤、兜住民生底線。「六保」不僅是當前工作的着力點，也是「十四五」時期要面臨和解決的重大課題。中國強調構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，決不是要關起門來搞封閉運行，而是既要堅定實施擴大內需戰略，也要更大力度擴大對外開放，構築國際合作和競爭新優勢。