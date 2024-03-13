瑞銀據報擬亞洲財富管理部裁員70人　主要在香港及新加坡

外電報道稱，瑞銀本周開始在其亞洲私人銀行部門裁員，因為利潤下滑給該地區最大的財富管理業務帶來了壓力。消息稱，該行將裁員約70人，主要在香港及新加坡。



將在3月底之前裁員

據《彭博》報道，瑞銀將在3月底之前裁減約70名員工，其中包括客戶關係經理，裁員主要在香港和新加坡。 該銀行發言人拒絕置評。

報道稱，隨著中國經濟在房地產危機和股市拋售中努力恢復增長勢頭，中國的財富創造已陷入停滯， 花旗等競爭對手也一直在削減財富部門及其在該地區的投資銀行的工作崗位。此次裁員證實了《彭博》早些時候的報道，其中包括從瑞信加入的銀行家，作為瑞銀收購後整合的一部分。

瑞銀：The UK headquarters in London, England. （Getty）

瑞銀第四季度亞太區稅前利潤同比下降46%至9,700萬美元，為全球所有地區中最低。 與此同時，該地區的成本收入比升至87.7%。 瑞銀擁有亞洲最大的財富管理團隊，截至12月31日共有1,101名顧問。

截至去年12月的三個月內，瑞銀主要財富管理部門公佈的全球稅前利潤為3.81億美元，遠低於分析師預期的10.7億美元。 儘管如此，該部門的淨新增資金仍達到218億美元，好於預期。