瑞銀汪濤直言今年內地5%增長目標進取　內房未見底或現更多違約

日前國務院總理李強於全國人大會議時宣讀政府工作報告，並提出今年內地經濟增長目標為5%。瑞銀亞洲經濟研究主管及首席經濟學家汪濤表示，兩會政府工作報告將今年經濟增長目標設定於5%左右，屬於較為進取，實現存在困難，仍維持今年經濟增長4.6%的預測。

她指出主要考慮到政策仍屬溫和，而內房仍存下行風險；又指出內地訂出今年消費物價指數（CPI）的3%目標則為「更為進取」，CPI及PPI（工業生產者出廠價格指數）預計僅將溫和回升，若內房市場進一步下行將加劇通縮風險。



維持全年經濟增4.6%預測

她認為內房市場仍未見底，將出現更多違約等情況，但相信不會有大型發展商清盤，因為現時最重要是保交樓，一旦發展商清盤便無法達到這目標。她預計，上半年新開工及銷售面積，以至於樓價仍將繼續下行，至年中才會因為「跌無可跌」，以及支持政策發力顯效而企穩，但全年面積及銷售仍將有所下跌。

由於貨幣信貸政策將維持支持基調，預計不會出台大規模寬鬆貨幣政策，人行預計會進一步減息10至20個基點，存款準備金率也會有所下調，今年內並會再投放3,000至5,000億元PSL，信貸增速大致持穩。

CPI的3%目標屬「更為進取」

她預計，今年內房貸利率及首付比例或將進一步下調。而政策仍需加碼以穩定內房市場，提升對於開發商信貸支持、進一步推動債務重組，而保交樓也會有更多資金支持，另外也會支持地方政府直接購買更多市場住房庫存，但這些支持政策需要待更多內房市場進一步下行，及更多風險事件發生，才會有機會出台。

通縮問題方面，她認為，CPI 隨著豬肉價格穩定及能源價格下跌有限影響，全年料有0.5%至0.8%增長，較去年0.2%增長略有改善。而PPI料至第三季才會轉為正數，全年仍將下跌0.5至1%。

人民幣方面，今年美元兌人民幣目標價為7，預計短期仍存貶值壓力，但下半年隨著美國聯儲局減息，美元走弱而有望企穩，但若果內房持續不穩並拖累經濟，中國利息下降幅度大，人民幣仍將面臨貶值壓力。