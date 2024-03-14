港交所打風續開市計劃據報或調整　擬9號風球停市　未獲各方歡迎

港交所（0388）擬就港股市場於惡劣天氣下繼續開市的諮詢，已於今年1月下旬結束，市場對有關建譏意見仍屬分歧。外電消息稱，香港正在考慮調整於最惡劣天氣期間繼續開市計劃。作為避免交易暫停討論的一部分，其中一個選擇仍然是在最高颱風警報（即9號或10號颱風信號）期間停市。



在9號或10號颱風信號期間停市為其中一種選擇

據《彭博》引述市場消息並稱，新提案並未受到參與談判各方的廣泛歡迎， 它更像是一個中間立場解決方案，旨在幫助在惡劣天氣下繼續運營遇到更多困難的小型公司。政策制定者擔心的一個問題，是無論如何這都會阻礙全球市場依賴香港市場保持開放，從而違背整個改革的目的。 不過，知情人士強調，颱風交易機制的最終規則仍在制定中。

報道形容，調整在最惡劣天氣期間繼續開市的計劃，與實現確保港股市場在惡劣天氣下維持交易的目標有差距。在目前眾多全球金融中心，香港唯一一個會在嚴重風暴期間停市的市場。

港交所回應：仍在審視相關意見書

新系統原定於7月實施，但現在的計劃是在年中之前制定明確的框架，並在此後宣佈生效日期。 這意味著香港今年夏天可能會在颱風和暴雨季節再次關閉市場。

港交所發言人回應上述消息時表示，正在審查有關其惡劣天氣交易建議的意見書，並將在適當的時候分享最新情況。 證監會發言人表示，該組織支援在風暴期間維持交易的舉措。