港交所陳翊庭駁斥「金融中心遺址論」片面　透露任期三大主攻方向

港交所（0388）適逢今日（8日）國際婦女節，舉辦「為性別平等敲鐘」（Ring the bell for gender equality）儀式，履新一周的港交所首位女性行政總裁陳翊庭出席致辭，強調性別多樣性在資本市場及經濟環境的重要性，指出短短兩年間，在港上市公司已湧現出逾百名女性董事，希望自己亦可以成為年輕女性榜樣。



值得一提的是，陳翊庭受訪時亦就近期「金融中心遺論址」作出反駁，稱論調是片面的，強調儘管港股存在短期波動，但香港還擁有世界一流的銀行、保險、資產管理等業務，並透露現時港交所北向通交易量與IPO申請均有復甦，同時提出任期主攻三大方向。



行政總裁陳翊庭出席「為性別平等敲鐘」（Ring the bell for gender equality）儀式。

反駁「金融中心遺址論」片面

陳翊庭表示，「金融中心遺論址」的論述片面，其目光只局限於港股的短期波動，就貿然下結論。事實上，香港具備世界一流的銀行、保險、債券、資產管理等業務。另外在制度層面，亦具備良好的法治背景及稅制優勢，且有人才優勢，並非其他市場一天、兩天可以取代。她又稱，香港有發展潛力巨大的祖國作為後盾，她將帶領團隊繼續為國家金融中心目標而努力。

履新一周 指明任期三大主攻方向

陳翊庭3月1日獲委任成為港交所行政總裁，履新恰好一個星期。她指，團隊的主要任務，是推動香港金融市場的發展。具體而言，還可分為三大方向：其一，優化營運，藉科技創新力量推出新措施；其二，豐富產品生態圈，幫助更多企業完成上市；其三，從投資者方面，發掘更多投資者。

陳翊庭指，「國際金融中心遺址」的論述是片面的，香港具備世界一流的銀行、保險、債券、資產管理等業務。（資料圖片）

北向通交易提升 IPO申請按年升逾3成

就近期市場表現而言，陳翊庭指市場釋放出正面的信號，北向通交易量提升，日均有1300億元，個別交易日更可高見1800億元，獲國際投資者看好。

在IPO市場，她表示，今年接收的IPO申請已按年升逾三成。不過她提醒稱，外圍息口仍然高企，股市仍然存在不確定因素，籲公司審慎考慮上市時機。

眾多女性董事登場 陳翊庭冀自己可成榜樣

論及今日作為國際婦女節，陳翊庭以自身為例表示，不希望女性的身份會成為加分或扣分的因素，希望自己可以成為一個榜樣。致辭時她就指，香港上市發行人中單一性別董事會已減少11%，短短兩年間，在港上市公司湧現出逾百名女性董事，且預計此種趨勢將更為明顯。她說無論企業本身、資本市場以及監管層面，均可以為性別多元化提供助力。

港交所主席史美倫通過視頻表示，希望女性「大膽一點」（be bolder）。（資料圖片）

史美倫鼓勵女性「大膽一點」 新主席人選合適時間公佈

港交所主席史美倫在儀式視像中，也強調了性別多樣性的重要性，並鼓勵女性「大膽一點」（be bolder）。而問及港交所將於4月24日舉行股東周年大會，屆時史美倫將退休，港交所新主席人選問題，她則表示，每一任團隊都具有獨特的優勢，會選在合適時間對外公佈。