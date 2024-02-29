歐冠昇稱三年港交所工作沒有遺憾　寄語陳翊庭以自己風格獲取成功

港交所（0388）今日（29日）公布2023全年業績，亦行政總裁歐冠昇最後工作日，臨別前他和在場各位記者握手，也有記者邀請他合影，他均微笑答應毫無架子。



歐冠昇表示2024年續留任香港。（廖雁雄攝）

2024年將繼續留在香港

回顧其過去三年工作，恒指以及港交所股價均下跌了不少，歐冠昇承認上任以來經歷很多事情，包括新冠疫情、地緣政治、外圍利率上升等，都是他個人能控制以外，不認為需要為此負責。他表示，三年來自己沒有遺憾也沒有後悔，當中學習了很多，去處理不同的情況，是一生都會很珍惜的經驗，對於自己成就感覺自豪。包括交出不錯的財務業績，推出不同舉措和產品去支持業務及市場的長遠發展。

對於其離任後的計劃，他表示過去30多年來不停工作，現時是時候停下來思考了，會繼續留在香港不會離開，但當中也會有出遊，包括前往美國探望孩子，也會到訪歐洲及亞洲，去探索更多機會。目前2024年已計劃好了，2025年會再作打算。

不認同需要改變連結中國策略

至於香港是否需要改變目前連結中國策略，去提升對國際市場的吸引力，他認為香港能夠連結中國及國際，屬於優勢。雖然目前情況艱難﹑信心不及以往，全球對中國投資偏低，中國對全球投資也偏低，但中長期來看，危機不會維持3至4年，仍然有逆轉機會。

歐冠昇（圖）指出陳翊庭（圖右）擁有出任行政總裁的要素。（廖雁雄攝）

對於將於明日（3月1日）出任行政總裁的陳翊庭，他表示過去三年看到她如何工作，相信其具備擔任行政總裁的所有要素，寄語她繼續做自己，以自己的風格去做，當然她的風格可能不同於他，但相信每個人都有自己方法去成功。同時她也有其他同事團隊支持。