積金局指強積金賬戶6月起轉至積金易平台　滙豐明年第四季加入

積金局向立法會提交的文件指出，「積金易」平台系統已準備就緒，受託人可於今年6月起分階段加入，預計平台明年全面運作。 文件指出為審慎起見，全部12名受託人會按資產管理規模，由小至大加入平台。其中萬通和中國人壽暫定率先在今年6月或7月加入積金易平台。



萬通和中國人壽率先加入

另外，交通銀行、渣打香港和東亞銀行預計今年第四季加入。其餘8名受托人，將陸續在明年加入，當中最大規模的宏利公積金以及滙豐，在最後階段的明年第3或4季加入。

積金局表示，強積金去年全年錄得正投資回報，整體回報按年錄得3.4%。截至去年12月底，強積金總資產值約11,410億元，當中扣除費用及收費後的淨投資回報為2,520億元。強積金制度自成立以來的年率化淨回報為2.5%，高於同期年率化通脹率1.8%。