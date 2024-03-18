內地今年首2個月「三頭馬車」數據出爐　零售消費增5.5%　遜預期

內地公布被稱為「三頭馬車」的首2個月社會零售消費﹑城鎮固定資產投資，以及全國規模以上工業增加值等3項經濟數據。今年首2個月內地社會消費品零售總額按年增長5.5%至8.1307萬億元（人民幣‧下同），增幅略低於市場預期的5.6%。規模以上工業增加值按年升7%，至於城鎮固定資產投資（不含農戶）為5.0847萬億元，按年增加4.2%，優於市場預期的3.2%，若與2023年全年增速比較，則加快1.2個百分點。



國家統計局數據顯示，今年首2個月，全國規模以上工業增加價值年增7%，好過市場預期升5.2%，較上年12月份加速0.2個百分點。 按月計，2月規模以上工業增加價值比上月增加0.56%。

社會消費品零售總額方面， 汽車以外的消費品零售額7.4194萬億元，增長5.2%。 按消費類型分，1至2月，商品零售7.1826萬億元，年增4.6%；餐飲收入9,481億元，增長12.5%。

當局又指出今年首2個月，房地產開發投資1.1842萬億元，按年下降9%。其中，住宅投資8,823億元，下降9.7%。1至2月份，新建商品房銷售面積11,369萬平方米，按年下降20.5%，其中住宅銷售面積下降24.8%。新建商品房銷售額1.0566萬億元，下降29.3%，其中住宅銷售額下降32.7%。1至2月份，房地產開發企業到位資金1.6193萬億元，按年下降24.1%。其中，國內貸款3,144億元，下降10.3%；利用外資5億元，增長7.4%；自籌資金5,374億元，下降15.2%；定金及預收款4,630億元，下降34.8%；個人按揭貸款2,214億元，下降36.6%。