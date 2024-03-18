經濟高峰論壇｜綠色行業成內地發展動力　屈宏斌籲金融業把握東風

《香港01》主辦的經濟高峰論壇2023今日（18日)舉行，今年主題為百年大變局中的香港經濟。於「香港金融中心的高質量轉型」討論環節中，中國首席經濟學家論壇副理事長屈宏斌指出，每次內地發展均為香港帶來發展機遇，指出未來金融業要把握內地發展中高端製造業，以及綠色低碳事業的「東風」。不過他亦指出目前香港金融業或難把握有關機遇，建議香港要推動科創板發展，並且發揮「一國兩制」的優勢將美元私募基金及風投基金留下。



屈宏斌指出背靠內地﹑面向世界為香港優勢，又指出內地發生不同情況及變化時，香港總是能實務地看到有關機遇，亦為香港發展帶來東風，改革開放便屬其中一例。香港金融業亦內地發展中受惠，如上世紀90年代內地進行國企改革，須借助金融業推動。不過未來金融業須要物色另一個東風，這便須要了解未來內地發展方向。

他指出以往內地發展多依靠基建及房地產，可是未來10年，內地的發展動力是來自中高端製造業及綠色行業，如晶片及電動車生產等。如同當年進行國企改革，當內地經濟發展由房地產轉至高科技及低碳行業，香港金融業亦可以從中覓得機遇。

屈宏斌寄語香港金融業需要進行改革，如要做好科創板。（鄭文玥攝）

不過屈宏斌亦指出目前香港金融業未必可以把握有關機遇，又指出早前港交所（0388）公布新的創業板改革，市場未見有大反應，明言香港是須要納斯達克般推動科技行業發展的市場。他表示金融業須要作出改變，包括將創科板做好。同時香港亦要發揮「一國兩制」的優勢，將從內地撤出的美元的募基金及風投基金留下來來。他又指出香港官員應多到華爾街﹑倫敦及新加坡去了解，而非到內地。

屈宏斌補充，香港金融業只要捕捉到一、兩個國家發展的大機遇，做得好「已夠你發財」。他指出，香港可發展科技金融，為科技企業融資，協助培養明天的華為及大彊。不過，屈宏斌認為，香港現有的制度不足夠抓住新機遇。以他自己為例，雖然從事銀行業多時，但也未必懂批核硬科技的貸款，因此政府要培養人才。

他又認為綠色金融也是「肥豬肉」，但這比科技金融更難。