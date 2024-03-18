經濟高峰論壇｜陳國基：4萬人經「高才通」來港　月入中位數$5萬

《香港01》今日（18日）舉行經濟高峰論壇2023。香港近年積極搶人才，推出各種招覽人才措拖，政務司司長陳國基會論壇上表示，截至今年2月底，各類人才計劃已收到超過25萬宗申請，批出約16萬宗，超過10萬人才已到港。而針對吸納高教育水平「高才通計劃」，現已有4萬多名高才抵港，其中五成人已就業，月入中位數為5萬港元，同時有超過2萬名配偶以及3萬名子女與高才通申請人到港。



政務司司長陳國基今日（18日）出席《香港01》經濟高峰論壇2023，並在論壇上發言。（廖雁雄攝）

10萬名人才已到港 4萬通過「高才通計劃」到港

香港近年推出各種招覽人才計劃，陳國基今日出席《香港01》經濟高峰論壇2023時表示，截至今年2月底，已收到超過25萬宗申請，批出約16萬宗，超過10萬名人才已到港。

「高才通」獲批人士月入中位數達5萬元

而針對吸納高教育水平「高才通計劃」，截至今年2月底，收到超過7萬宗申請，批出5萬多宗，已有4萬多名申請人到港，其中五成人已就業，他們主要從事金融業、創新及資訊科技業、商貿業等，相對香港市民月入中位數為2萬元，高才月入中位數為5萬元，而超過兩成高才收入達10萬港元，約一成更達20萬港元以上。

「高才通」獲批人士的年齡中位數為35歲

他又提到，「高才通」獲批人士的年齡中位數為35歲，遠低於全港勞動人口年齡中位數的48.5歲，他形容，為本地勞動人口注入「新血」。除此之外，超過2萬名配偶以及3萬名子女與高才通申請人到港。超過一半配偶為40歲以下，大多從事高技術工作，月入中位數為3萬元。他指，3萬名子女中，有九成為14歲以下，有望成為本地勞動力的「生力軍」。