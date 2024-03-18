經濟高峰論壇｜肖耿指香港為內地經濟晴雨表　籲做橋樑治痛點

《香港01》今日（18日）舉辦經濟高峰論壇2023，主題為「百年大變局中的香港經濟」，在第一項主題為「香港金融中心的高質量轉型」的討論中，香港中文大學（深圳）高等金融研究院政策與實踐研究所所長、香港國際金融學會主席肖耿表示，香港金融市場最大的職能，在於為內地經濟解決痛點，港股六至七成均為內地公司，交投量息息相關，港協助解決痛點才可「一榮俱榮」。



肖耿直言「香港不缺錢」，只是中國經濟的「晴雨表」，在等待內地復甦中，尋求成為歐美以外新市場的橋樑，才是香港需思考的方向。他表示，其實當下香港只開發了股票市場，其實在債券、虛擬資產等市場仍然潛力巨大。

香港不缺錢 只是中國經濟「晴雨表」

肖耿指出，香港當前最大的優勢在於製度性的交易成本低，但上市公司中60%至70%均為內地公司，因此交易量來自內地，存在脫鉤現象。

他指出，當前香港經濟的問題並沒有「速效藥」，其本質是中國經濟的「晴雨表」，由於內地一度連陷通縮，香港經濟難以脫離其影響，單獨騰飛。但他強調，「香港不缺錢」，香港金管局的資產負債表約為人民銀行的10%，約為美聯儲的6%，資金實則是充足的。

肖耿（圖右）指出伴隨內地與歐美關係的緊張，香港需思考如何鏈接內地與東盟、中東、拉美國家。（鄭文玥攝）

港需力求成為內地與新興市場橋樑

他追憶歷史指，內地經濟在90年代最大的問題，一度是不知道怎麼做股市，而H股的出現，恰是解決了這一問題，才促使港股的一度交投活躍。

香港曾經受惠於，港元與美元掛鉤，無論是人才與監管，均與歐美國家聯繫密切。然而當下，伴隨內地與歐美關係的緊張，香港需思考如何鏈接內地與東盟、中東、拉美國家。肖耿解釋稱，內地並非沒有與東盟等新興市場合作的企業，只是多集中在廣東省，以及江浙滬等長三角地區，與香港關聯甚少。

肖耿指出香港金融市場潛力巨大。

港金融只開發了股市 潛力仍巨大

肖耿認為，當前香港其實只開發了股票市場，債券市場中人民幣債券幾乎剛剛起步，而國際層面的大宗商品交易幾乎沒有，因此金融市場可以開發的潛力仍然巨大。

籲不可脫鉤實體經濟

他還表示，香港金融市場當前的問題，在於金融市場與實體經濟脫節，他著重強調，金融市場絕不能孤立存在，其創造可控的風險，但並非系統性風險，而應用於解決實體經濟的痛點。