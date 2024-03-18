馬亞木逝世｜擁逾600架小巴　高峰期旗下小巴牌照達50億元

馬亞木有小巴大王，其家族擁有逾600架小巴。除經營小巴業務外，家族生意遍及保險﹑保安及物業投資，馬亞木本身便為資深物業投資者。



原名馬木林的馬亞木生於潮州。上世紀40年代便來港謀生，初時居於紅磡大環山木屋區，其後搬遷至同區的徙置大廈。馬亞木早年從事米行生意，於1952年創立「廣發隆」米行。

70年代創立冠榮車行

至1967年載客小巴運輸方式興起，馬亞木從其姪兒得知小巴業務有利可圖，決定將從糧食生意賺取的利潤轉為發展小巴業務，並於1970年與朋友成立「冠榮車行」。由於小巴載客日益普及，以及政府將小巴牌照數目限制於4,350個，促使小巴牌照價格上揚。

馬亞木及其家族擁有逾600架小巴，佔本港整體小巴牌照數目約15%。（資料圖片）

馬亞木更於1979年取得來往黃大仙與慈雲山之間的37號專線小巴，因為該區屋邨陸續入伙，該專營小巴路線更成為其小巴業務的「招牌作」。由於馬亞木擁有最多專線小巴路線達60條，加上旗下的小巴數目最多，因此獲得「小巴大王」美譽。

經過數十年發展，馬亞木及其家族旗下小巴牌照為650個，為香港整體小巴牌照數目的15%。小巴牌照高峰期每個達800萬元，馬亞木當時持有的小巴牌照高達50億元。