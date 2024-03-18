小巴大王馬亞木逝世　享年96歲　家族生意遍及小巴經營及物業投資

人稱小巴大王的資深投資者馬亞木，於周日（17日）病逝，積閏享壽96歲。據馬亞木家人發出的訃告，指出馬亞木病逝於浸會醫院，其喪禮將於3月30日在世界殯儀館世界堂設亞拜祭，並於3月31日舉行大殮後隨即出殯，靈柩將奉移至澳門孝思墓園。



據網上資料顯示，年少時由潮州來港的馬亞木，早期是在北角從事賣米，並創立「廣發隆」米行。至上世紀70年代，馬亞木看準政府發行小巴牌照的商機，與朋友合資成立冠榮車行。其後購入專線小巴及專線小巴營業牌照，數年內累積逾20個牌照，並逐步佔據本港大部份專線小巴的利潤，因此獲得「小巴大王」稱號。馬亞木家族以不同子公司名義，擁有600輛16座位及19座位小巴，經營的專營小巴線數目近60條。

年少年來港創立廣發隆米行

經營小巴之餘，馬亞木亦為資深物業投資者，在1998至2000年間購入一批商場收租。近年最廣為人識的交易，為夥拍金利豐（1031）行政總裁朱李月華等富豪，從長實（1113）手上購入中環中心的75%權益。曾有報道指出，購入中環中心的交易，馬亞木出資110億元。

另有報道指出，為人低調的馬亞木於2021年身家高達300億元。

2017年馬亞木及朱李月華等富豪，合共斥資402億元向長實購入中環中心的75%權益。

家族生意遍及小巴物業投資及保險

其實馬亞木家族生意相當多元化。據演藝學院於2017向馬亞木頒發榮譽院士的資料顯示，馬亞木為40多間公司董事及主席，業務包括酒店﹑運輸﹑百貨﹑物業﹑財務及保安等。其家族為在港從事提供保安服務及設施管理服務的國際永勝（6663），馬亞木為公司主席。其長子馬僑生及家族成員，持有公司70%股權。

營商有道的馬亞木，亦熱心公益，經常為家鄉修橋補路﹑修葺祠堂，捐書辦學。同時亦向樹仁大學﹑中文大學及嶺南大學捐助獎學金。演藝學院亦指出，馬亞木支持學院理念，提供小巴廣告位以支持學院的碩士課程及演藝進修學院暑期課程推廣，希望將表演藝術教育擴展至不同層面。