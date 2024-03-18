馬亞木逝世｜2017年組財團402億買中環中心　接長實誠哥貨最矚目

專營小巴專線、有「小巴大王」之稱的馬亞木，昨日在九龍塘浸會醫院病逝，享年96歲。馬亞木為專線小巴經營商冠榮車行的創辦人，擁約600輛16至19座位小巴，經營了近60條專線小巴路線，故有「小巴大王」之稱。



馬亞木同時為資深投資者，主要涉獵工商舖市場，曾聯同其他資深投資者人合組財團以402億元買入中環中心75%權益成為最大股東。近年也不時沽貨，如去年以4200萬沽新蒲崗工廈地廠，勁賺3,690萬元或7倍離場。



夥資深投資者擲402億買入中環中心75%權益

馬亞木除經營小巴生意，亦積極投資工商舖市場。當中在2017年聯同不同資深投資者，包括「磁帶大王」陳秉志、蔡志忠、中華總商會永遠榮譽會長盧文端、中國港澳台僑和平發展總會會長等人合組財團，以合共402億元從長實（1113）手上買入中環中心75%權益。據了解，單計馬亞木本人的投資額已經涉約110億元。

「小巴大王」馬亞木（圖中）及「磁帶大王」陳秉志（圖右），合共投資2,500萬元於中環開粵菜館。（陳嘉碧攝）

不過值得留意的是，馬亞木家族近年亦不斷傳出要放售中環中心單位的消息，其中由馬亞木持有的20樓、26樓及29樓全層樓面，於2020年傳出以每層意向價高達逾7.2億元，意向呎價約2.9萬元，據知每層樓面面積約2.5萬方呎。另外在於2021年亦有消息指，中環中心20樓全層以6.3億元放售予董建華家族。

2023年7.78億沽上環信德中心高層全層

除中環中心外，馬亞木家族亦有沽出其他商廈單位，其中在2023年9月以7.78億元沽出上環信德中心招商局大樓高層全層單位，並獲招商局能源運輸股份有限公司購買辦公物業自用，呎價約30,636元。

據知，該信德中心招商局的全層單位於1996年12月以約3億元買入，持貨27年，帳面升值約4.76億元，升值1.57倍。

上環信德中心招商局大樓。

新億集團4200萬買新蒲崗地廠 馬亞木勁賺7倍離場

另馬亞木家族亦涉獵鋪位買賣生意，於去年9月以4200萬沽新蒲崗宏發工廠大廈地廠物業，並獲天龍牌鮑魚新億集團接貨。據知該地廠在2002年以510萬元買入，即是次沽貨帳面賺約3,690萬元或7.2倍。

至於，今年2月亦以6,300萬元沽出尖沙咀金馬倫道兩個相連地舖，呎價約32,307元，據知該兩個相連地舖在2004年9月以5,370萬元買入，即持貨20年帳賺570萬元，期内升值約17%。