電費調整｜中電、港燈基本電費齊加　停電事故引入新罰款機制

行政會議批准香港電燈及中華電力兩間電力公司調整來年電費，明年一月起，兩電淨電費減，惟港燈基本電費按年加4.4%、中電基本電費按年加3.1%。環境及生態局局長謝展寰指將會與內地合作輸入更多能源，會控制兩電本地投資。



基本電費中電加3.1% 港燈加4.4%

立法會環境事務委員會今日（28日）下午討論兩家電力公司的《管制計劃協議》，並公布來年電費調整。環境及生態局局長謝展寰指，行政會議批准2024年1月1日起，港燈基本電費按年加4.4%、中電基本電費按年加3.1%，惟近期能源價格回軟，淨電費港燈按年減16%、中電按年減7.4%。局方已經轉達兩電並達成共識，會修訂《管制計劃協議》，明年年初生效。謝展寰指將會與內地合作輸入更多能源，會控制兩電本地投資。

港燈集團發展總經理何彥彪發言指，明年1月平均淨電費，每度電減31.5仙，調整來自基本電費及燃料費變動。他解釋指有需要加強電力系統，對基本電費構成壓力，故每度電加5仙。

設能源危機特別電費紓緩措施

環境及生態局副秘書長（環境）伍江美妮指，兩電同意設立能源危機期間的特別電費紓緩機制，如因地緣政治情況、天災或不可預見情況的市場波動，令燃料價格持續急升，以致總電費與該年一月相比的增幅超過港燈的20%或中電的10%，將會提供特別支援給予用戶。

當機制啟動時，中電、港燈會各自從其非管制計劃帳目撥款，提供特別支援予低用電量住戶，而撥款金額有上限，中電為1.8億元、港燈為該年度股東賺取的獎勵金額的100%，2022年數字為約5500萬元，已剔除向社區節約能源基金及其他電費紓緩措施的撥款。至於每個住戶獲得的紓緩金額、付款機制等，將要諮詢政府意見後釐定。

兩電下調淨電費。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

停電事故引入新罰款機制

針對大型供電中斷事故，管制協議內增設新懲罰機制，透過新指標「客戶停電時間指數」（Customer Interruption Duration(CID）)計算並作懲罰，CID是每宗大型供電中斷事故中，每組受影響客戶的「供電中斷客戶數目」乘以「供電中斷時間表後的總和，以分鐘表示，而懲罰則分為兩級制。

若中斷時間超過1500萬分鐘，准許回報的罰款調整-0.015%；若中斷超過3000萬分鐘，准許回報的罰款調整則為-0.03%。

政府強調制訂罰則時有參考現時港鐵因發生事故時而停止服務的罰則，政府又以港燈為例子，指若港燈停電500萬分鐘，可被罰款1000萬元，若1000萬分鐘，則罰2000萬元。當局會盡快與兩電簽訂新協議，過程不會有其他附件及限制，希望1至2個月內完成工作。