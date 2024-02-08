港燈今年再推現金券計劃　一萬個受惠家庭各獲$200現金券

港燈「智惜用電關懷基金」今年再推出「現金券計劃」，對象為參與港燈「電費優惠計劃」或其他有經濟困難的客戶，每戶可獲發一套總值200元的現金券去購買日常用品，減輕生活負擔，預計約有一萬個家庭受惠。



農曆新年將至，港燈董事總經理鄭祖瀛日前聯同港燈義工探訪南區一間復康中心，與長者參加團年飯聚，提早慶賀龍年新春佳節。團年飯聚在南區東華三院賽馬會復康中心舉行。在該中心內的頤景護理安老院居住的長者，各有不同程度的視力障礙，平日較少機會外出。

在港燈「智惜用電關懷基金」資助下，復康中心為300位院友安排團年飯，感受節日氣氛及社區關愛。鄭祖瀛與當中約20位長者一起玩遊戲及合唱新年歌曲，並品嚐傳統節日必備的美食。

「智惜用電關懷基金」今年亦推出「現金券計劃」，參與港燈「電費優惠計劃」或其他有經濟困難的客戶，每戶可獲發一套總值200元的現金券去購買日常用品，減輕生活負擔，預計約有一萬個家庭受惠。出席今日活動的長者也獲派現金券，在年內到指定超級市場使用。出席今次活動的長者也獲派現金券，在年內到指定超級市場使用。

鄭祖瀛表示，港燈在2019年港燈設立「智惜用電關懷基金」，透過不同資助計劃協助基層家庭及有需要人士，實踐低碳生活，改善生活環境，為社區添關愛，並自2020年起，資助社福機構中心在舉辦社區活動時提供餐飲。