MPF｜上月人均賺7384元　中港股票表現最佳　領首2個月轉賺

GUM數據顯示，今年2月強積金綜合指數上升3.1%，當中強積金股票基金指數升 5.2%，混合資產基金指數」升2.4%，固定收益基金指數升0.1%。2月強積金成員人均賺7,384元，年初至今共賺2,352元。



年初至今共賺2352元

2月股票基金全線造好，中港市場出現明顯反彈。大中華股票基金及香港股票基金表現最佳，2月份分別上漲了7.2%及6.8%，但全年計仍分別下跌1.7%及3.5%。美國股票基金在2 月業績期後繼續做好，上升了5.1%。亞洲股票基金則上漲4.4%。相比之下，歐洲股票基金」的表現相對較弱，僅上漲了2.1%。而上個月表現最好的日本股票基金則上漲3.1%，全年表現領先其他股票基金，升幅達8.4%。

GUM常務董事陳銳隆表示，港股2月明顯反彈，主要因為市場期待3月中央政府會推出刺激政策，加上本港的財政預算案中宣布全面撤除樓市印花稅，刺激市⺠購買意欲。另外，3月舉行的兩會可能帶來更多中央對經濟的看法。投資者應謹慎並密切關注市場動態。

他續指，2024年股市開局正面，美國及日本股市承接去年的升勢繼續上升，中港市場雖然 1月份偏弱，但在2月份出現大幅反彈，利好股票基金表現。另外，由於市場普遍暫時認為聯儲局在年中才會啟動減息，因此保守基金仍可受惠於高息環境，是保守投資者的穩健選擇。

2 月股票基金全線造好，中港市場出現明顯反彈。大中華股票基金及香港股票基金表現最佳，2 月份分別上漲了 7.2%及 6.8%，但全年計仍分別下跌 1.7%及 3.5%。（資料圖片）

積金評級指出按港元計算，估算強積金2月份投資收益約為345億元（即469萬名強積金成員平均收益約7,400元），今年至今投資收益約達110億港元（或每名成員平均收益約 2,300元）。

在計入強積金供款後，估算截至2月底強積金總資產約為1.16萬億港元（2月份增加約385 億元，年初至今增加約195億元）。強積金成員平均賬戶結餘約247,200元（2月份增加約 8,200元，年初至今增加約4,200元），為2022年1月以來的最高水平。

積金評級主席叢川普（Francis Chung）指出，「中港股票基金是2月份表現最佳的強積金資產類別，回報約6.82%，但大家別忘記，1月份中港股票基金下跌了9.21%，這16.03% 的回報差距，突顯市場有多波動。強積金成員必須明白，將投資組合回報波幅減至最低與尋求市場回報同樣重要，而將回報波幅減至最低的關鍵是投資組合多元化。為此，積金評級鼓勵強積金成員善用積金局推薦的的預設投資策略基金，它們收費低、投資多元化，並一直以非常合理的收費水平提供良好的回報。」