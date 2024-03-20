杜拜王子來港設5億美元家族辦公室　有意投資港初創及建築公司

外電消息稱，杜拜酋長（杜拜統治者）穆罕默德（Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum）的侄兒阿里（Sheikh Ali Al Maktoum）將在香港開設一家管理高達5億美元（約39億港元）的家族辦公室，這是首批響應香港吸引外資運動的國際投資者之一。《香港01》了解到，該家族辦公室有意投資香港初創及建築公司，也希望透過香港平台，投資於內地新能源市場。



希望透過香港投資內地新能源市場

該投資公司首席執行官Eleanor Mak在接受《彭博電視》採訪時表示，該投資公司將管理高達5億美元的資金，正在亞洲人工智慧、建築、電動汽車、旅遊和金融科技等領域尋找機會。 香港是其第一個海外前哨基地，該家族辦公室已開始與潛在目標公司進行談判。

阿里受訪時說，香港在很多方面都非常先進，在投資機會和業務拓展方面可以提供很多機遇，有長期增長的潛力。

杜拜王子阿裡將在香港開設一家管理高達5億美元（約39億港元）的家族辦公室，據了解到，其有意投資香港初創及建築公司，也希望透過香港平台，投資於內地新能源。

王子目前正於內地多個城市考察

促成該次合作的香港－中東經貿協會創會會長沈運龍，在接受《香港01》訪問時表示，香港作為超級聯繫人，無論在吸引中東還是家族辦公室資金，都具備優勢，他以自己為例，在中東生活及經商多年，也能夠發揮民間中間人的優勢。

他表示，阿里去年12月中在協會幫助下首次訪港，並與上述投資公司簽訂合作備忘錄，除了入股研究倒掛單軌火車公司中唐空鐵外，也有意在香港成立家族辦公室。阿里有意透過該家族辦公室，投資香港的初創及建築公司，也希望投資於內地市場，其目前正在內地多個城市包括深圳、福建、南京及北京實地考察，希望在新能源領域尋覓到投資機遇。