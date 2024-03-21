信銀國際1年定期存款息加至4.23厘　全港最高　呢類客戶先有

美國聯儲局維持息口不變，並稱將對通脹更有信心時才開始減息，港元今日拆息全線向上，當中1個月拆息創近兩個月新高。定期存款／定存息方面，繼續有個別銀行上調利息爭存款。當中信銀國際將私人銀行客戶定存優惠，1年期加至4.23厘，為目前全港最高1年期港元定存息，一般客戶1年期定存息也有4.1厘。以起存額10萬元計算，1年可穩袋4,230元。



一般客戶1年期定存息也有4.1厘

目前6個月定存，目前最高息為華僑銀行的4.45厘。要取得該優惠，需為宏富理財新客戶，以全新資金100萬元開立定存，可享現金獎賞1,250元，相等於額外優惠年利率0.25厘，連計6個月息4.2厘，便合共4.45厘。

3個月定存，目前最高息由工銀（亞洲）的6厘，新客戶透過手機銀行「e定存」開立首10萬元定存即可享有該優惠。

1個月港元拆息升至近2個月新高

大行方面，繼早前渣打及恒生銀行減息後，三大行包括滙豐、恒生及渣打統一為3.6厘，而中銀香港3.5厘為大行中最低。6個月定存息，目前以渣打為最高。1年期定存息方面，渣打及中銀香港均有提供3.4厘。

港元拆息今日全線向上。與樓按相關的一個月拆息連升4日，升8.77點子至4.68774厘，是1月23日後最高。短線拆息方面，隔夜拆息升18.3點子至4.41536厘，1星期拆息升19.69點子至4.43827厘，2星期拆息升9.29點子至4.73613厘。

中長線拆息方面，3個月期拆息升3.52點子至4.71143厘， 6個月期拆息升0.14點子至4.73095厘，1年期拆息升0.04點子至4.86512厘。