長實去年少賺18.7%至173億元　派末期息1.62元

長實（1113）公布截至去年12月底止全年業績，股東應佔溢利173.4億元，按年跌18.7%，若單計持續業務股東應佔溢利同樣為173.4億元，按年跌10.2%。派末期息1.62元，按年跌12.4%，全年派息2.05元，跌10.1%。



今次是長實自2020年以來，再次削減末期息。

長實指出去年已確認物業銷售收入為131.53億元，2022年為257.56億元。年內主要住宅單位銷售為沙田名日‧九肚山，及洪水橋#LYOS，以及位於東莞海逸豪庭﹑上海湖畔名邸及北京譽天下。物業銷售業務收益為44.75億元。公司又表示截至去年底，已簽訂但未確認的物業銷售額為194.1億元，當中70.97億元在今年內確認。

收租物業方面，公司指出年內租務收入為59.09億元，按年增加1.1%。至於酒店及服務套房業務收益為15.25億元，按年增加169%。物業及項目管理收入為9億元。至於英式酒館業務年內收入232.17億元，按年增加10.87%，溢利收益為9.97億元，按年增加19.4%。基建及實用資產業務年內錄得77.73億元。

長實去年賺173億元，按年跌18.7%。（資料圖片/梁鵬威攝）

李澤鉅對今年繼續抱持樂觀信心

公司主席李澤鉅於業績公告內指出，展望2024 年，環球經濟增長步伐將繼續受限於通脹普遍高企、高息環境持續、國際地緣政治風險、貿易爭議，以及各國之緊縮貨幣政策而有所差異，整體環球經濟前景仍然滿佈挑戰。

他又指出在優秀管理團隊帶領下，集團將繼往開來，在鞏固具增長前景及經常性收入的優質多元資產組合之同時，把握環球市場龐大機遇，延續為股東增值之方針。集團久經風浪考驗，遇強越強，於2024年將繼續抱持樂觀信心，沉穩應對環球經濟挑戰。