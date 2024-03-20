長實黃竹坑站BLUE COAST 3B期上樓書　涉642伙　最細兩房452呎

長實（1113）與港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站港島南岸第3期BLUE COAST 3B期，今日上載樓書，涉及642伙，最細一伙屬兩房452平方呎連開放式廚房。



項目提供642伙 僅116伙附連露台設計

項目3B期設有2座大樓，分別為1A、1B座及2A、2B座，共提供642伙單位。當中1A座至1B座標準樓梯一梯4伙，2A至2B座標準樓梯分別一梯6至8伙。戶型涵蓋兩房至四房，當中兩房佔50伙，面積452至454平方呎，兩房一套佔60伙，面積538平方呎，三房佔474伙，面積728至1,006平方呎，而四房戶佔58伙，面積1,226至1,267平方呎。

不過值得留意的是，1A座的A、B、C、D室為「樓王」單位，共116伙，戶型為大三房及四房均連露台設計。至於其餘1B、2A、2B座則不設露台。

2B座標準樓梯分別一梯8伙。

項目提供642伙，最細一伙屬兩房452平方呎連開放式廚房。

最細一伙屬兩房452呎連開放式廚房

項目面積最細單位為2B座6樓D室，單位實用面積452平方呎，屬兩房間隔，開放式廚房亦玄關位置，至於浴室無窗屬「黑廁」亦不設露台。

另項目面積最大單位為1A座7樓至38樓B室，單位實用面積為1,267平方呎，連38平方呎露台，屬三房連梗廚間隔，單位設有兩個獨立洗手間。