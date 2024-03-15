長實紅磡海灣軒海景酒店擬改建住宅1665伙 城規會拒絕申請
撰文：蔡偉南
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近年頻頻就旗下酒店項目申請改建為住宅的長實（1113），在2023年6月份就旗下紅磡海灣軒海景酒店，向城規會申請改建約1,665伙住宅。雖然規劃署對於上述申請表示不反對，但該改建方案今日（15日）交由城規會審議，遭到會方拒絕申請。
上述海灣軒海景酒店位於紅鸞道8號，為長實旗下4間「家庭式酒店」之一，現時屬商業(2)地帶，地盤面積219,202平方呎。項目擬改建為分層住宅，以及准許的商店及服務行業和食肆用途，住宅樓面約1,092,943平方呎，提供1,665伙分層住宅，而位於最低樓層設有零售及餐飲設施，涉及約21,808平方呎，整個項目總樓面為1,114,751平方呎，地積比率約5.1倍。
擬議發展計劃不會增加現時建築物的高度或體積，因此楷梯式的高度和視覺走廊將能保留。
申請人：紅磡海濱原定旅遊發展計劃從未實現
申請人指出，上述改建方案可於短期內提供約1,665個住宅單位，與政府增加房屋土地供應的政策相符。又指紅磡海濱的原定旅遊發展計劃從未實現，申請地點作為尖東酒店中心區的擴展部分之功能已逐漸減弱。而且紅磡及尖沙咀地區有充足酒店房間供應，以應付預期旅遊業復甦期間的需求。
申請人又表示，多個技術評估均證明擬議發展不會在交通、環境、渠務及園景方面帶來不良影響。
翻查資料，海灣軒海景酒店曾已入紙申請重建為商廈，獲屋宇署批則，可重建成兩幢約15層高的雙子式商廈，預計可提供約107.7萬平方呎。
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