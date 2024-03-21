長和李澤鉅：對回購持開放態度　續實施輕資產策略

長和（0001）聯席董事總經理兼主席李澤鉅於業績記者會上表示，全球經濟復甦仍要面對挑戰，前景變幻莫測，但慶幸業務遍佈全球，一直嚴守財務紀律，令旗下業務有極大韌性，可對抗風險及應對挑戰。他舉例，期內零售部門增長強勁，亞洲及歐洲市場表現超越疫情前水平；本港的港口業務跌幅較大，但墨西哥等其他國家錄正增長；同時亦透過人工智能技術，將供應鏈影響減至最低；基建業務錄穩定增長等，抵消其他業務下跌的影響。



被問到未來會否進行回購，他稱董事會對回購持開放態度，但實際要因應市況變化而作決定。

業績中提到，集團繼續物色可增加價值的交易活動。李澤鉅指，會繼續實施輕資產策略，並在市場上尋找整合機會，進行較大規模的交易需要一定耐心，重申不會採取「志在必得」及「急功近利」的態度，目前擁有不少寶貴資產，可持續為股東創造價值。

至於長和副董事總經理兼屈臣氏集團董事總經理黎啟明透露，今年屈臣氏有計劃進軍巴林及科威特，業務覆蓋至30個國家及地區；去年新開878間門店，今年目標再開1,100間新店，當中三分之一在內地。

另外，長和旗下3英國與Vodafone合併。董事總經理霍建寧表示，若果通過監管機構批准，將進入第二階段審議，預料最快年底前完成。