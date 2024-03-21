李澤鉅：香港人幾辛苦　港府「千祈千祈」保住國際金融中心地位

升長實 （01113） 主席李澤鉅於業績記者會上，被問到如何看待香港近年整體經濟發展有何評價，及如何應對今次經濟風浪。他輕嘆一口氣，形容過去幾年香港經歷一次又一次的「壓力測試」，由2019年的社會事件、之後再面對疫情， 現時經濟亦不容易，「近年香港人幾辛苦」，直言未來發展視乎政府取態，全球只有幾個國際金融中心，香港金融中心地位來之不易，「千祈、千祈要保持國際金融中心地位」。



樓市方面， 他表示曾與長實執行董事趙國雄討論，對方認為「壞消息已經出晒」，樓市已經撤辣、利率水平亦已經見頂，經濟雖然不太好，但飲食消費等回復增長，樓市亦開始見到暢旺。

他個人而言，沒有水晶球難以估計，但認為任何事都有周期，有Upside（上升周期） 或Downside（上降周期），相信現時Upside的機會大於Downside，「唔少人覺得有值博率」。集團近年在港，包括投地及補地價等， 至少有八個項目進行中，「唔可以話過去幾年冇買嘢，大型投資要計回報。」

李澤鉅表示，香港金融中心地位來之不易，「千祈、千祈要保持國際金融中心地位。」（線上記者會圖片）

他強調集團生意涉及全球50幾個國家，全何投資都以回報率作為決定，不會以國家、地區或行業等因素考慮，「若果回報比其他行業低，資金去其他行業搵充出路。」重申對香港有感情，視香港為家，若果在港投資的回報率，與環球市場都認為合理的回報率相若，集團一定會在港投資，「至少唔洗飛得咁辛苦。」

他又直言，若果在樓價較高水平時投地，現時的負債率不會只是3%，集團投資以財政穩健為主，2022財年錄淨現金流，去年有投地，負債率亦只是3%左右，加上其他項目為集團貢獻現金流，不擔心負債問題。

新盤定價屬「一門藝術」

對於政府為樓市全面撇辣，他直言「點都好過唔撤，依家有起色，幾好。」提到去年在樓市淡風下，接連以超低震撼價開售新盤，今年會否在推售與港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站港島南岸第3期BLUE COAST 3B期時繼續該策略。他指不同項目不可以直接比較，當時的市況，項目交通配套等都有不同，「係一門藝術。」

他指，項目有海景，屬地鐵上蓋，去金鐘站十分方面，「日日返工都見到佢」，正與同事開會，目前尚未決定定價水平。